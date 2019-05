Lancio riuscito per capsula Dragon 1 della SpaceX

ilfogliettone

(Di sabato 4 maggio 2019) Il razzo vettore Falcon 9Space X è decollato poco prima delle nove ora italiana, con a bordo lasenza equipaggio1 per la diciassettesima missione di rifornimento sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ilha subito diversi rinvii sia per dei problemi a bordostessa Iss che per l'indisponibilitàpiattaforma di atterraggio per il recupero del primo stadio del vettore, che è stato effettuato senza problemi grazie ad una piattaforma galleggiante. L'arrivo1 sulla Iss è previsto domani.

