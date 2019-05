Il Trono di Spade | Kit Harington svela il suo episodio preferito della stagione 8 e

Game of Thrones 8x04 - Trono di Spade/ Kit Harington : "clima quasi shakespeariano" : Game of Thrones 8x04: dopo l'esordio dell'ottava stagione de Il Trono di Spade, Kit Harington ha confidato che la quarta puntata è la sua preferita.

Il Trono di Spade 8 - episodio 3 : perché davanti a La Lunga Notte c'è chi si è chiesto “è tutto qui?” : Nel lontano 2012, Il Trono di Spade ha realizzato la sua prima sequenza di battaglia su vasta scala, nell’episodio Blackwater. Fino ad allora, i vincoli di budget avevano costretto la serie a lambire le enormi sequenze di battaglia dei romanzi di George RR Martin, con personaggi portatori del punto di vista messi fuori combattimento proprio mentre la battaglia iniziava o che arrivavano vittoriosi dopo che la battaglia era già finita, ...

Le sedie da gaming di Game of Thrones 8 vi faranno giocare sul Trono di Spade : Dopo quasi due anni di attesa, Game of Thrones 8 è finalmente iniziato ed entrato nel vivo. La serie TV di casa HBO ci ha riportati con la sua ultima stagione nel cuore della guerra tra vivi e morti, tra gli abitanti di Westeros e gli Estranei. Il terzo episodio, poi, ha segnato con la sua messa in onda uno dei momenti più alti mai visti sul piccolo schermo, grazie a soluzioni di regia che, per quanto in parte criticate, hanno regalato una ...

Le scene del Trono di Spade "illuminate" rivelano nuovi dettagli : Dopo la messa in onda della terza puntata dell’ottava stagione del Trono di Spade, molti spettatori hanno protestato perché l’oscurità delle immagini non ha permesso loro di comprendere bene quanto stesse accadendo. La soluzione al problema arriva dagli stessi fan: le scene della battaglia di Grande Inverno sono state da loro schiarite e caricate online, rivelando nuovi dettagli.“Non per colpa mia. Giuro che ...

Game of Thrones 8 - Trono di Spade/ George R.R Martin "Materiale per altre 2 stagioni" : Tra i più "desolati" per al fine di Game of Thrones 8, anche lo scrittore George R.R Martin, secondo il quale ci sarebbe materiale Trono di Spade

La battaglia ne Il Trono di Spade 8×03 era solo l’inizio - secondo Emilia Clarke “il meglio deve ancora venire” : Se la battaglia di Winterfell vi ha sconvolto, aspettate di guardare il quinto episodio de Il Trono di Spade 8. Emilia Clarke, ospite al talk show di Jimmy Kimmel, ha letteralmente ammesso che il meglio deve ancora venire - e la reazione del conduttore è stata sorprendente. Dopo aver sconfitto il Re della Notte e il suo esercito, l'azione si sposterà ad Approdo del Re, dove i nostri eroi (ovvero i superstiti) affronteranno Cersei Lannister e ...

LETTURE/ Dal Trono di spade a Bergman - davanti alla morte un eroe non basta : Il "già e non ancora", l'anticipo della fine, pervade musica e film. Con sfumature diverse, dalla tradizione artistica europea a quella Usa

Pagelle TV della Settimana (22-28/04/2019). Promosso Il Trono di Spade. Bocciate l’insistenza di Salvini sul paperone Fazio e la ‘povera’ Asia Argento : Il Trono di Spade Promossi 10 a Il Trono di Spade. E’ la serie tv che negli ultimi anni ha cambiato le regole del gioco, mescolando soap, fantasy e dramma. Una moltitudine di personaggi che si muove in un eterno alternarsi di sesso, sangue, potere e mistero. In tempi di binge watching, rimane il baluardo della fruizione condivisa, dell’intramontabile piacere dell’attesa. 8 a Loredana Bertè. La giurata speciale è assoluta ...

Sophie Turner (de Il Trono di Spade) si è sposata a sorpresa : Negli episodi de Il Trono di Spade 8 abbiamo visto Sansa incontrare il marito Tyrion dopo tanto tempo, ma nella vita reale Sophie Turner, l’attrice che interpreta la Stark – e presto anche Dark Phoenix sul grande schermo – è fidanzata con Joe Jonas. Anzi, adesso è diventata la moglie del musicista, poiché la coppia si è sposata a Las Vegas in una cerimonia a sorpresa, praticamente durante i Billboard ...

Joe Jonas e Sophie Turner si sono sposati - nozze a sorpresa per la star de Il Trono di Spade dopo i Billboard 2019 : Matrimonio a sorpresa per Joe Jonas e Sophie Turner. La coppia, che aveva annunciato il fidanzamento due anni fa, ha pronunciato il "sì" nelle ultime ore, nel corso di una cerimonia privata a Las Vegas. Il tutto si è svolto dopo l'evento dei Billboard Music Awards 2019, dove il cantante si è esibito insieme ai suoi fratelli (Jonas Brothers, per l'appunto). Stando ai media americani, Joe avrebbe quindi raggiunto la sua promessa sposa in una ...

Yeti - l’esercito indiano su Twitter : “Rintracciate le impronte”. L’ironia sui social : “È Wun Wun del Trono di Spade” : “Per la prima volta una spedizione militare in alta montagna ha rintracciato impronte del mitico animale-Yeti nel campo base del Makalu”, la quinta vetta più alta del mondo: questo tweet, lanciato il 29 aprile dall’account ufficiale dell’esercito indiano, ha suscitato non poteva non suscitare le reazioni di follower. Il messaggio era accompagnato da due foto delle tracce lasciate sulla neve dal misterioso quanto mitico essere ...

Il Trono di Spade - le curiosità della terza puntata : 55 notti per girare la battaglia : La HBO lo aveva preannunciato “sarà la più grande battaglia mai vista sullo schermo” è così è stato, la battaglia vista nel terzo episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones è davvero la più grande battaglia mai vista e realizzata! Come sappiamo ormai da tempo il Trono di Spade è simile ad un gioco da tavolo, il Risiko ambientato nel mondo di Westeros con molti più morti, non morti e draghi. Ogni personaggio è una pedina che fa parte di una ...

Il Trono di Spade 8 - come calibrare il tuo televisore per vedere davvero l'ultima puntata : Molti spettatori che si sono svegliati nel cuore della notte per vedere in diretta l'ultima puntata de Il Trono di Spade - quella che doveva contenere alcune delle scene più belle e memorabili dell'intera serie - sono rimasti al buio. Non tanto per la mancanza di corrente o per un intreccio narrativo troppo complicato, quanto per il fatto che la battaglia di Winterfell, nel terzo episodio de Il Trono di Spade, si sia registrata ...

Nuovo record per il Trono di Spade - 947 mila per il terzo episodio su Sky : La stagione finale de “Il Trono di Spade” continua a segnare nuovi record e a mostrare numeri in crescita: ilterzo episodio in versione originale, in onda ieri su Sky Atlantic alle 3.00 e alle 22.15 (anche on demand), ha ottenuto un ascolto medio di 947 mila spettatori, un dato nettamente superiore alla scorsa settimana (+22%) e superiore anche al debutto del 15...