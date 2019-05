I viaggi del cuore | al via a maggio la settima edizione su Rete 4

Tempo di viaggi : ecco le dieci città più belle del mondo! : A stilare la classifica delle città più belle del mondo, quelle da visitare almeno una volta nella vita, ci pensa

Avellino : A16 con viadotti a rischio secondo un'indagine della Procura. Si viaggia a velocità ridotta : PRIMAPRESS, - Avellino - Sicurezza a rischio sulla A16. Così la procura di Avellino ritiene 12 viadotti del tratto irpino dell'autostrada A16 Napoli - Canosa, tra le uscite di Baiano e Benevento. ...

Tasmania - viaggio fino alla fine del mondo : La fine del mondo è però a Strahan, piccolo villaggio di pescatori di aragoste e porta di accesso al Franklin-Gordon Wild Rivers Park , parte del Tasmanian Wilderness West e anch'esso Patrimonio dell'...

Tasmania - viaggio verso la fine del mondo : Scenografie preistoriche e scogliere tempestose. E una foresta pluviale che copre la metà dell'isola. La Tasmania è una perfetta fusione di natura incontaminata, di cucina come esperienza indimenticabile, di arte che è pura provocazione e pure di incredibili eco resort di lusso. Ecco le esperienze irrinunciabili sull’isola-stato più green dell’Australia. Efferevescente Hobart, la capitale della Tasmania Agli antipodi del mondo sì, ma Hobart vi ...

Ford - il futuro è in viaggio. Al Go Further di Amsterdam presenta le sue novità : 40 modelli - 16 dei quali elettrici entro il 2021 : ... ricchi incentivi, soprattutto nei grandi centri urbani, e una rete di ricarica che conta oltre 33mila punti per la più alta densità di spine al mondo: oltre 20 ogni 100 km di strada, una ogni 4 auto ...

Gemma non ce l'ha fatta - l'annuncio del fratello : "Buon viaggio sorellina" : ... ricavati di spettacoli teatrali, cene, lezioni di fitness. Gemma è andata a Houston dove è stata visitata dall'oncologo Naoto T. Ueno, poi è rientrata in Italia per continuare con la chemioterapia ...

Foggia : l'arte del riciclo a 'Libando - viaggiare mangiando' Sesta edizione dal 3 maggio : ... Puglia Promozione, Provincia di Foggia, Federturismo Confindustria, Symbola e Università degli Studi di Foggia " creando occasioni di condivisione e stimolando momenti di riflessione sull'economia ...

Ponte del Primo Maggio : milioni in viaggio : Lo scorso fine settimana ci sono state nuove partenze. Sono saliti così ad oltre 5 milioni gli italiani che hanno

Rete 4 - tornano I viaggi del cuore di Don Davide Banzato : Alle 9 di domenica 5 maggio torna in tv don Davide Banzato. Riprende infatti su Rete 4 la serie de I viaggi del cuore, programma di approfondimento culturale e spirituale che racconta le bellezze, la storia, l'arte e le tradizioni religiose attraverso i siti sacri, i pellegrinaggi e le storie dei Sa

Bergamo - viaggio nella provincia dove c’è lavoro ma mancano i lavoratori. ‘Più del 25% delle aziende ha difficoltà a trovarli’ : Ogni mese, in Italia, ci sono 100mila offerte di lavoro che cadono nel vuoto. “E Bergamo è in cima alla lista tra i territori con maggior bisogno di lavoratori” rivela il presidente di Confindustria della Città dei mille, Stefano Scaglia. Il sistema produttivo bergamasco è in salute: l’export vola, la ripresa economica nel triennio 2013-2016 è stata la migliore della Penisola e la disoccupazione è tra le più basse delle 107 ...

viaggio nel cuore di Strambu Baiut - una delle ultime foreste primarie d'Europa : 'Certo in Europa manca ancora una politica comune di gestione forestale, mentre ne esiste una agricola', commenta Anand Punja direttore regionale per l'Europa di FSC. Una lacuna che porta a politiche ...

Il nuovo viaggio di Annalisa alla scoperta della scienza : Nella foto sopra: la cantautrice Annalisa mentre fotografa la 'Gioconda' di Leonardo al Louvre di Parigi , Prima il viaggio al Cern di Ginevra con Tutta colpa di Einstein , poi quello nello spazio con ...

Corea del Sud - dall'Ambasciata borse di viaggio per giovani ricercatori italiani : Sono queste le intenzioni dell'Ambasciata d'Italia a Seoul, in virtù del fatto che la Corea del Sud è uno dei paesi che più investe al mondo in termini di innovazione, scienza e tecnologia. La ...

