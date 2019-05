Cremonese-Brescia 0-0

Tensione Cremonese -Brescia - scontri tra tifoserie [DETTAGLI] : Forte Tensione tra le tifoserie di Cremonese e Brescia, che si affrontano tra poco meno di un’ora in Serie B. I gruppi ultras delle due tifoserie si sono affrontati pochi minuti prima delle 13 sulla via dello stadio. I tifosi sarebbero venuti a contatto dopo una lite per ragioni viabilistiche. Secondo una prima ricostruzione sarebbe volata una bottigliata e alcuni dei coinvolti si sarebbero tolti le cinghie brandendole contro gli ...

Probabili Formazioni Cremonese-Brescia - Serie B 04-05-2019 e Info : Serie B 2018/2019, le Probabili Formazioni di Cremonese-Brescia, 37^ giornata, sabato 4 maggio ore 15.00. Grigiorossi in lotta per i play off.La Cremonese per i play off, il Brescia per onorare la meglio la promozione in Serie A. I grigiorossi sono risaliti all’ottavo posto dopo tre vittorie consecutive e sono imbattuti da 9 giornate. I play off per la squadra di Massimo Rastelli sono diventati realtà ed ora hanno un punto di vantaggio ...