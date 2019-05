Cane come uno Zombie | vecchio cane creduto dai proprietari morto e seppellito | riesce a

baritalianews

(Di sabato 4 maggio 2019)Potrebbe sembrare la trama di un film dell’orrore, ma è solo una storia vera che si è svolta in Russia. La vicenda parla di unormai molto anziano, Dik, e delle due sorelle suee. In questo racconto la tanto decantata fedeltà canina assurge ai suoi massimi livelli. Perché il buon Dik non voleva a tal punto lasciare le sue padrone umane… da tornare dal mondo dei morti.Ma cominciamo con ordine. Il tutto accade appena pochi giorni fa e fa in breve il giro del web attraverso social e tabloid. In seguito analizzeremo anche alcune delle reazioni del popolo di internet, ma per ora concentriamoci sui fatti. Siamo nel villaggio di Novonikolsk che si trova nella remota regione russa di Primorsky Krai. Qui vive Dik con le sue duee. Dik ha 18 anni.Sappiamoquesta sia una veneranda età per un, e difatti Dik non è più quel buontempone di un ...

matteosalvinimi : Che storia stupenda. L'amore che possiamo dare agli animali, e che da loro riceviamo, è senza confini.?? - redazioneiene : Un cane di 17 anni, cieco e zoppo ammazzato a colpi d'ascia e poi decapitato. La difesa di chi l’ha ucciso? “Legitt… - GualcoGabriella : RT @SaraM91466012: Ma come diavolo si fa a ridurre un cane in questo modo! Che razza di esseri esistono! ?? Condividete per favore. ?? https:… -