E' stata la scuola a lanciare l’allarme! Bologna, sesso con la figlia minorenne della compagna

Ha cominciato ad avere brutti voti e a non presentarsi spesso in classe. Così la scuola ha allertato i servizi sociali che a loro volta hanno fatto partire le indagini che hanno rivelato come la ragazza, minorenne, fosse stata vittima degli abusi sessuali del compagno convivente della mamma. È successo a Bologna, dove è stato così arrestato ieri, venerdì 3 maggio, un uomo di origine boliviana di 38 anni, con l'accusa di violenza su minore in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip della città emiliana.



Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli abusi sarebbero avvenuti in varie occasioni tra i mesi di febbraio e giugno 2018, prima con palpeggiamenti e poi con rapporti sessuali completi, ma all'inizio neppure la madre della vittima se ne sarebbe accorta, anche perché apparentemente pure gli agenti della Polizia di Stato, che indagavano sulla vicenda, si sono trovati davanti ad un contesto familiare tranquillo e sereno.