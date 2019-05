Amici 18 | speaker di Radio 105 mentre ascolta canzone di Alberto | ' Bleah' | i fan insorgono

Blastingnews

(Di sabato 4 maggio 2019) In queste ore, si sta facendo un gran parlare di alcune esternazioni poco carine che un Dj Giuseppe ha fatto sull'inedito di un allievo di: stiamo parlando diUrso e del suo brano 'La mia rivoluzione'.105 trasmetteva ladel tenore della Squadra Blu, losi è lasciato andare a commenti che hanno fatto infuriare i tantissimi fan del ragazzo, che stanno protestando in modo veemente sia nei confronti dell'uomo che in quelli dell'emittentefonica ufficiale del talent show.Dj Giuseppe sul pezzo di: 'Speriamo di non sentirlo più' Oltre alle proposte rivoluzionarie di Loredana Bertè e alla scelta della commissione di rifare la sfida tra Mameli e Valentina, a far infuriare i fan dici si è messo anche unofonico.su105 veniva trasmessa la'La mia rivoluzione' diUrso, Dj Giuseppe si è ...

flyawaynox : @freiheit___ Poi fuori da Amici lo schifano anche gli speaker alla radio hahahaga - vale_dreamer29 : RT @glen_da88: Spieghiamo a coloro che non ci vedono niente di male nelle parole dello speaker di radio 105 una cosa fondamentale. Le case… - glen_da88 : Spieghiamo a coloro che non ci vedono niente di male nelle parole dello speaker di radio 105 una cosa fondamentale.… -