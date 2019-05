Allegri in replica ad Adani | Il calcio non è una scienza esatta | ma è arte | Calcio

Allegri in replica ad Adani : 'È inutile scimmiottare il Barcellona o altre squadre' : Lo scorso sabato, in coda al derby d'Italia tra Massimiliano Allegri e il commentatore di Sky Sport, Daniele Adani, c’era stato un confronto molto acceso: a distanza di una settimana i due si sono ritrovati l'uno di fronte all'altro e, dopo un certo imbarazzo, hanno cercato un chiarimento. I trascorsi Il confronto, ai microfoni di Sky Sport inizia con il conte Max, mostratosi dispiaciuto per l'accesa diatriba, ma tenendo a sottolineare che ...

Lite Allegri-Adani - l’ex calciatore replica al tecnico bianconero : “maleducato e arrogante” : Adani torna sulla Lite con Allegri nel post Inter-Juventus: le parole dell’ex calciatore “Se incontro Allegri lo saluto? Ci mancherebbe che non lo salutassi, sono uno che non porta rancore. Ma per me è stato molto scortese, maleducato e arrogante“. Daniele Adani torna così sullo screzio avuto con il tecnico della Juventus in diretta tv dopo il pareggio dei bianconeri contro l’Inter. “Dicendo che chi non ha ...