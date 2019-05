Allegri-Adani | atto secondo | è tregua | ma le visioni restano inconciliabili

VIDEO Allegri-Adani - arriva il chiarimento su Sky. E un monito : “Quelli che vincono sono pochi…” : Dopo la lite furibonda di settimana scorsa il cui VIDEO ha fatto il giro del web e non solo, Massimiliano Allegri e Daniele Adani si sono ritrovati al termine di Juventus-Torino. L’allenatore dei bianconeri ha commentato il pareggio nel Derby della Mole e poi ha chiarito la sua posizione, il telecronista di Sky ha argomentato il proprio punto di vista e i due hanno avuto un dialogo su toni decisamente più pacati rispetto a quelli del post ...

Juventus - Allegri : «Il Grande Torino è la storia del calcio. Adani? Mi dispiace» : Torino - È un Max Allegri rammaricato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare il secondo pareggio consecutivo dei suoi uomini in campionato. ' Contro il Torino sarebbe stata una sconfitta immeritata, perché la squadra ha disputato una buona partita: devo ...

Caso Allegri-Adani e non solo : basta coi numeri - il calcio non sarà mai teoria! : ... un altro le conclusioni puramente teoriche che spesso non trovano riscontro nella pratica, proprio perché il calcio non è una scienza esatta e per fortuna sfugge alla logica, o alla matematica per ...

Striscia la Notizia : Tapiro d'Oro a Massimo Allegri dopo il battibecco con Adani : Ieri sera a Striscia la Notizia Massimiliano Allegri ha ricevuto il Tapiro d'Oro dopo il battibecco con Daniele Adani. L’allenatore: “Sono molto arrogante".