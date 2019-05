Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution avrà un' edizione fisica

eurogamer

(Di venerdì 3 maggio 2019) Con tutta felicità dei collezionisti, Yu-Gi-Oh!of theun'la quale arriverà entro l'anno.La conferma, riporta Dualshockers, arriva direttamente dall'account Twitter ufficiale di Yu-Gi-Oh! TCG. Manca ancora una data certa, ma sappiamo che gli appassionati del popolare gioco di carte collezionabili potranno mettere mano sul gioco, uscito due settimane fa in Giappone, entro la fine di quest'anno.E' stato inoltre dichiarato che ulteriori informazioni riguardo il contenuto di questa versione del gioco arriveranno questo mese, non resta dunque che armarsi di pazienta.Leggi altro...

