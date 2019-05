Weekend a Napoli | ecco tutte gli eventi dal Bun alle lezioni di napoletano

Arte - musica e fotografia : ecco tutti gli eventi del Weekend a Napoli : Nel fine settimana che precede alle festività di Pasqua, le iniziative per il divertimento non mancano di certo. Comincia oggi pomeriggio alle 15 la nuova mostra di Caravaggio a Napoli , al...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - Weekend d’amore a Napoli : Continua senza battute d’arresto il riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo i baci in pista in un noto locale milanese e la fede nuziale in bella vista sull’anulare del ballerino a Made in Sud (solo per citare gli ultimi sviluppi) la coppia è stata sorpresa a Napoli, città di Stefano, dove gli ex coniugi si sono concessi un breve ma intenso weekend d’amore. LEGGI: Belen Rodriguez e Stefano De Martino ...