Secondary ticketing | esposto di Assomusica ad Agcom e Antitrust | biglietti gonfiati da 50

Nuovo esposto contro il Secondary ticketing - la legge c’è ma non viene applicata : nel mirino biglietti per Jovanotti - Laura Pausini - Biagio Antonacci e altri : Non solo internazionali, anche i biglietti per i concerti degli artisti italiani vengono rivenduti a prezzo maggiorato sul mercato secondario. Così, in un 2019 particolarmente ricco di tournée importanti, il secondare ticketing non si arresta. Denunce ed esposti non sono serviti poi a molto: ad oggi la situazione non è molto differente da quella dello scorso anno, nonostante l'introduzione dei biglietti nominali, ma solo ed esclusivamente per ...

Concerti - la denuncia di Assomusica : “Aumenti fino al 1750% - Jovanotti costa 960 euro nei siti di Secondary ticketing” : “Per il tour Jova Beach Party di Jovanotti su StubHub si toccano anche i 960 euro, +1.750% rispetto a un biglietto di partenza da 52 euro“. È quanto denuncia Assomusica, l’associazione degli organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo, che ha presentato un esposto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e all’Antitrust (Agcm) per chiedere di sanzionare i siti di secondary ticketing. ...