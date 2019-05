“La Terra sarà colpita da un grande asteroide ma non sappiamo quando” | come affrontare la

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Bill Nye, CEO dell’organizzazione non profit Planetary Society, ha avvisato che impatti catastrofici di asteroidiquello che ha annientato i dinosauri 66 milioni di anni fa non sono confinati al passato. “Lada un altro, il problema è che nonquando. La probabilità che sia durante la vita di qualcuno di noi è bassissima, ma è un vento dalle grandi conseguenze. Se succedesse, sarebbecontrol-alt-cancel per ogni cosa”, ha dichiarato alla 2019 Planetary Defense Conference dell’International Academy of Astronautics.A differenza dei dinosauri, però, noi non dobbiamo solo sederci e attendere il nostro destino. Possiamo fare qualcosa riguardo la minaccia degli asteroidi e dovremmo iniziare a prepararci per questo, ha sottolineato Nye.Il primo passo è trovare le rocce spaziali pericolose e su questo fronte ci sono buone notizie: gli ...

