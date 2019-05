Kid Pass Days | da Milano a Napoli un weekend dedicato ai bambini

siviaggia

(Di venerdì 3 maggio 2019) ... che ha ispirato Avatar Le gallery più viste Il Giardino di Ninfa: il più bello del mondo secondo il NYT Le 12 nuove spiagge Bandiera Blu 2019 I Paesi più pericolosi per le vacanze secondo la ...

c_appendino : Tante attività per una Città a misura di bambino e aperta a tutte le famiglie. Un'altra buona occasione per invitar… - kid_pass : RT @OrianaDavini: Dalla #MilanoFoodWeek ai festival dedicati a gelato, pizza e gufi, poi #KidPassDay, il pixel picnic e molto altro: tutti… - kid_pass : RT @museocinema: Ti aspettiamo domenica #5maggio al @museocinema per i #KidPassDays con @kid_pass e @PaniniComicsIT per il laboratorio TOPO… -