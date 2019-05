Istat | un alunno di terza media su 3 esce da scuola analfabeta

ilgiornale

(Di venerdì 3 maggio 2019) Stefano Damiano Secondo il rapporto gli studenti del terzo anno della“non raggiungono un livello sufficiente di competenza alfabetica”Il 34% degli studenti che frequentano il terzo anno delle medie escono dacon un livello di alfabetizzazione insufficiente. È questo il contesto, per nulla incoraggiante, fotografato dall'nel secondo rapporto sui Sustainable Development Goals (Sdg).Gli Sdg si riferiscono ai 17 Obiettivi dell'Agenda 2030, adottata dell'Onu, che indica i campi su cui intervenire per eliminare la povertà, proteggere il pianeta e del raggiungere una prosperità diffusa. Tra i vari obiettivi anche quello dell'educazione; da qui gli studi dell'i cui dati si basano sui risultati delle prove Invalsi. Dalla lettura del report emerge che uno studente delle medie su tre, il quale verrà promosso anche con buoni voti, in realtà ...