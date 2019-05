Infarto Casillas | i compagni del Porto in ospedale | le parole dell’allenatore Conçeiçao

Casillas - dopo l'Infarto c'è un cauto ottimismo - ma il recupero è lontano : Iker Casillas, il portiere del Porto di 37 anni, ricoverato mercoledì scorso a causa di un infarto, sembra stare meglio. Il calciatore è stato sottoposto a un'operazione urgente e nonostante i timori iniziali, sembra che calciatore si stia riprendendo, anche se i medici continuano a manifestare un cauto ottimismo. Probabilmente, il portiere dovrà rimanere in ospedale ancora per due o tre giorni. In seguito, una volta dimesso e tornato a casa, ...

Infarto Casillas - l’agente svela : “vuole tornare a giocare! Se fosse successo in casa…” : Iker Casillas a seguito dell’Infarto occorsogli ieri dovrà osservare un lungo stop, ma l’agente crede che possa tornare a giocare “Iker non ha mai avuto nessun sintomo e non dovrebbero esserci ulteriori problemi. Ma ha avuto tutta la fortuna del mondo, che tutto questo sia accaduto in allenamento, con i medici del club presenti. Se gli fosse successo in casa, le conseguenze sarebbero davvero state imprevedibili”. L’agente ...

Infarto Casillas - le parole di Mourinho : “Iker sta bene - è in ottime mani” : José Mourinho è stato tra i primi a preoccuparsi per le condizioni di Iker Casillas, estremo difensore del Porto che ieri è stato colto da un Infarto al miocardio durante l’allenamento, nonostante i rapporti non certo idilliaci tra il tecnico portoghese e il portiere ai tempi del Real Madrid: “Tutti sanno che quando ho deciso di toglierlo dalla formazione titolare abbiamo avuto un confronto, non direi tra due persone, ma tra il ...

Iker Casillas - il sollievo e il dolore dopo l'Infarto : 'Sta bene - ma la sua carriera nel calcio è finita' : Prima notte serena per Iker Casillas all'Ospedale CUF di Oporto , dove è stato ricoverato mercoledì e operato per un infarto acuto del miocardio . Il 37enne portiere del Porto , ex bandiera del Real ...

Iker Casillas - il sollievo e il dolore dopo l'Infarto : "Sta bene - ma la sua carriera nel calcio è finita" : Prima notte serena per Iker Casillas all'Ospedale CUF di Oporto, dove è stato ricoverato mercoledì e operato per un infarto acuto del miocardio. Il 37enne portiere del Porto, ex bandiera del Real Madrid, è stabile e circondato dalla sua famiglia, in attesa di nuove valutazioni da fare per sapere com

MotoGp – L’Infarto di Casillas e le ambizioni per Jerez - Rins avverte i rivali : “cercheremo di lottare e vincere ancora” : Le sensazioni di Alex Rins alla viglia del Gp di Jerez de la Frontera: le parole dello spagnolo in conferenza stampa E’ un Alex Rins ottimista e motivato, quello che oggi ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del Gp di Jerez de la Frontera, primo round europeo della stagione 2019 di MotoGp. Dopo la vittoria di Austin, lo spagnolo della Suzuki ha intenzione di continuare a restare con i migliori e lottare ...

Infarto Casillas - parola a un cardiologo : “Difficile un ritorno in campo del portiere” : Passata la paura, sembra adesso più tranquilla la situazione di Iker Casillas, portiere del Porto operato ieri al cuore a seguito di un Infarto acuto al miocardio. Il professor Claudio Tondo, responsabile del centro di cardiologia dello sport ‘Monzino’ e dell’unità di Aritmologia dell’Irccs ‘Centro cardiologico Monzino’ di Milano, ha parlato a LaPresse di possibili cause e rischi di quanto accaduto. Ma sulla ...

Iker Casillas - dopo l'Infarto Sara Carbonero ringrazia su Instagram - : In una immagine insieme al campione dall'ospedale di Oporto, la giornalista sportiva scrive: "La vita ha questo strano modo di ricordarci che dobbiamo apprezzare ogni battito"

Casillas - la gaffe di Ilaria D'Amico : 'Infarto? Meglio lì...'. Bufera sui social : Tantissimi i messaggi ricevuti dal mondo del calcio e non solo, da compagni ed ex compagni di squadra e da grandissimi campioni: Casillas dovrà ora stare fermo almeno tre mesi, ma data l'età avanzata ...

Casillas stabile dopo l Infarto - ma la carriera è a rischio : Iker potrà tornare a una vita normale, ma non potrà più praticare sport a livello professionistico'.

Il gesto d'amore di Sara Carbonero in ospedale da Casillas dopo l'Infarto : ... torna presto in forma',, dei rivali del Benfica , di tantissimi club, di Gigi Buffon a lungo in competizione con lo spagnolo per il ruolo di miglior portiere del mondo. 'Vamos', il suo messaggio su ...

Casillas - le condizioni dopo l'Infarto : 'Almeno tre mesi di stop' : ROMA - 'Uno stop di almeno tre mesi': è questa al momento la diagnosi per Iker Casillas , il 37enne portiere spagnolo del Porto, campione del mondo nel 2010 come capitano della Spagna, che ieri è stato colpito da un infarto acuto al miocardio durante l'allenamento con la sua squadra e ricoverato d'urgenza. ' Casillas recupererà pienamente, ...

Infarto Casillas - notte tranquilla : cauto ottimismo sul recupero : Così come l'istantanea nella quale Iker alza la coppa del mondo, prima e unica per la Spagna. Casillas è il calciatore spagnolo più famoso di tutti i tempi, e l'alluvione di solidarietà che ieri ha ...

Infarto Casillas – Il dolce messaggio social della moglie Sara Carbonero : ” la vita a volte ha quel modo strano di ricordarci di celebrare ogni battito” [FOTO] : Sara Carbonero ringrazia tutti i fan per i tanti messaggi ricevuti dopo il grande spavento per l’Infarto del marito Iker Casillas Grande spavento ieri per Iker Casillas: il portiere del Porto è stato colpito da un Infarto del miocardio mentre si allenava con la sua squadra ieri. Grazie all’intervento tempestivo dei medici del suo team e dell’ospedale di Oporto, che lo hanno sottoposto subito ad un’operazione ...