adnkronos

(Di venerdì 3 maggio 2019) Ai Cinque stelle, il premier chiede di "non approfittare di questa" decisione per ''cantare vittoria politica''. Alla Lega di ''comprendere che questa soluzione non è la condanna di un suo esponente ...

angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Conte 'licenzia' Siri - giuseverzz : RT @Corriere: Conte «licenzia» Siri. Salvini duro: «Me lo deve spiegare» -