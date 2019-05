Concorso docenti | si può accedere per una sola cdc e con la specializzazione per sostegno

Docenti precari non abilitati con 36 mesi di servizio : Pas più Concorso riservato : I Docenti precari non abilitati con 36 mesi di servizio chiedono ai sindacati, che il 6 maggio si incontreranno con il governo per decidere sui nuovi PAS, di accogliere alcune soluzioni per smaltire il precariato. Tra i gruppi fb dedicati sta girando una lettera che chiede di sottoscrivere una proposta indirizzata al segretario generale della UIL Scuola Pino Turi. Nella missiva chiedono esplicitamente di non essere mischiati nello stesso ...

Concorso scuola : agevolazioni per i docenti con tre anni di servizio - ritorna abilitazione : I prossimi mesi saranno molto intensi per i docenti che non sono riusciti ancora ad immettersi in ruolo e che lavorano solo grazie all'apertura delle graduatorie di istituto del 2017. Tante sono le novità, dopo il Tfa sostegno che è stato bandito nelle scorse settimane e che permetterà a migliaia di insegnanti di specializzarsi sul sostegno. Ma anche i docenti che aspirano ad insegnare su materia dovranno tenersi pronti alle notizie delle ...

Concorso riservato ai non abilitati con 36 mesi ulteriore discriminazione tra docenti : L’accordo governo sindacati per un Concorso riservato rivolto ai docenti in possesso del servizio di 36 mesi continua a far discutere gli esperti del settore. Italia Oggi ospita un editoriale a firma Marco Campione, ex dirigente del Miur sotto il governo Renzi, nel quale vengono illustrate le motivazioni riassunte dal titolo attribuito all’articolo. “Sanatoria un colpo all’equità” viene riportato in ...

Il governo studia modifiche al Concorso docenti di scuola secondaria : Il prossimo concorso docenti rivolto ai docenti della scuola secondaria conterrà alcune novità oltre a quelle già apportate in legge di bilancio. La notizia viene data dai sindacati che ieri sera hanno partecipato ad un incontro con i vertici del Miur. Al termine di una giornata convulsa, culminata con un tumultuoso vertice in Cdm, il ministro Bussetti è arrivato a Viale Trastevere per comunicare alle OO.SS. l’impegno del governo a ...

Concorso docenti : al via il bando entro tre mesi - tra le regioni con più posti Lombardia : Notizie importanti arrivano da parte del Ministero dell'Istruzione riguardanti le cattedre disponibili che si aggirano intorno alle 48 mila, e che in questi mesi non è stato possibile assegnare. Da diverso tempo, ormai, gli aspiranti docenti aspettano un Concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Basti pensare che dal 2016 non è più stato bandito alcun Concorso, ma sono state aperte solo le graduatorie di istituto per gli ...

Scuola - Concorso docenti secondaria : doppia corsia preferenziale per i precari storici : In merito al prossimo concorso secondaria, il Ministero dell’Istruzione dovrebbe inserire una doppia corsia preferenziale a favore dei precari storici (con più di 36 mesi di servizio). La prima riguarda una quota riservata del 10 per cento dei posti anche se tale quota potrebbe essere aumentata, secondo le ultime indiscrezioni che giungono dal dicastero di Viale Trastevere. La seconda corsia preferenziale, invece, riguarda una super ...

Concorso scuola secondaria per docenti ITP - ammessi ed esclusi : Il prossimo Concorso per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria sarà abilitante. I docenti ITP, cui la giustizia amministrativa non ha riconosciuto il valore abilitante del diploma, si trovano a compiere una scelta forzata considerando che i requisiti previsti per la partecipazione escludono i docenti di alcune cdc. Alla luce di questa realtà analizziamo quali sono le materie di insegnamento per le quali il Miur non ammette più ...

Scuola - Concorso secondaria ultime notizie : docenti di ruolo per ‘accesso diretto alla prova orale’ : I docenti di ruolo Ingabbiati Attivi di ogni Ordine e Grado hanno preso posizione in seguito alla riunione di maggioranza che si è tenuta lo scorso 10 aprile in merito all’oramai imminente bando di concorso per la Scuola secondaria. In un comunicato, si fa presente come, a favore dei docenti precari, sarebbero al vaglio del Miur le ipotesi di cancellazione della prova preselettiva, un aumento della riserva di posti e la valorizzazione del ...

Scuola - Concorso docenti secondaria ultime notizie : Bussetti ‘Siamo pronti’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, a margine di un convegno tenutosi nella città dell’Aquila, ha relazionato in merito alle ultime novità riguardanti i concorsi relativi alla Scuola dell’infanzia e primaria ma soprattutto in merito a quello, attesissimo, riguardante la Scuola secondaria. concorso docenti secondaria: Bussetti annuncia tempi brevi ‘Abbiamo già fatto un monitoraggio – ha annunciato il numero ...

Concorso docenti - Berardi : 'Il Governo cambi in fretta le regole di accesso - no a nuovi precari' : ... a riconoscere valido il servizio presso le scuole pubbliche paritarie anche come titolo di accesso; e far sì che la politica recuperi la sua ragion d'essere contro i colpi di ascia della giustizia. ...

Concorso docenti 2019 - sarebbero necessari solo laurea abilitante e i 24 CFU : Novità sul tanto atteso Concorso per poter insegnare, anche se però se non riguarda la data precisa in cui si svolgerà che purtroppo ancora non è stata annunciata. Uno dei pochi punti fermi dovrebbe essere il fatto che, come previsto dalla Legge di Bilancio approvata a inizio 2019 dal Governo giallo-verde, questo Concorso si dovrebbe svolgere proprio nel 2019. Una delle certezze confermate anche dal Ministro dell'Istruzione è la presenza degli ...

Scuola - Concorso secondaria e precariato docenti ultime notizie : Azzolina ‘No a false aspettative’ : L’onorevole Lucia Azzolina, attraverso un video pubblicato su Facebook, ha risposto alle numerose lamentele dei docenti di terza fascia in merito alla loro particolare situazione. L’esponente del Movimento 5 Stelle, nella premessa, ha specificato di voler rispondere ai docenti, nonostante vi sia un referente (il ministro Marco Bussetti) oltre al fatto che un altro esponente della Lega, il senatore Pittoni, ha creato confusione ...

Scuola - Concorso docenti secondaria ultime notizie : bando entro il 2019 - tempi strettissimi : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è tornato a parlare di concorsi: nel corso di un’intervista al quotidiano genovese ‘Il Secolo XIX’, il titolare del Miur ha citato le procedure concorsuali già messe in atto come il concorso straordinario per i diplomati magistrale o il concorso DSGA. In merito al concorso per la Scuola secondaria, invece, i tempi si preannunciano più lunghi. Bussetti: ‘Non faremo in ...