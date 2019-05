Alt-Frequencies | il curioso gioco basato sulle onde radio | sarà disponibile questo mese

eurogamer

(Di venerdì 3 maggio 2019) Lo studio di sviluppo Accidental Queens, che ha creato in precedenza A Normal Lost Phone, presenta il suo nuovo titolo, Alt-. Ila partire dal 16 maggio sui dispositivi iOS ed Android e per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer.Oltre agli sviluppatori, attraverso un comunicato stampa, annunciano che l'attrice Jasika Nicole (famosa per aver partecipato a serie TV come Fringe e Scandal) assieme allo scrittore e produttore Mike Rugnetta, si uniranno al cast di doppiatori.In Alt-i giocatori devono svelare un mistero che si svolge tra più stazionitra un gruppo eterogeneo di persone. Il vostro compitodi registrare, riavvolgere il tempo e trasmettere frammenti di programmifonici per scoprire la verità sul loop temporale, una cospirazione e il più grande voto nella storia.Leggi ...

