Viterbo | la vittima | «Ho paura di loro e delle minacce»|L’sms del padre di Licci

Stupro Viterbo - il giorno dopo cancellate le chat con i video e foto degli abusi. Il gip : 'Vittima esibita come trofeo' : ... ' Gruppo Bazz i' e ' Gruppo Blocco studentesco ', dov'era iniziata la militanza politica. Chiricozzi, 21 anni, consigliere comunale di Vallerano, Viterbo,, aveva già eliminato le immagini. Anche ...

Stupro Viterbo - il giorno dopo cancellate le chat con i video e foto degli abusi. Il gip : “Vittima esibita come trofeo” : Francesco Chiricozzi e Riccardo Lecci, i due militanti di CasaPound arrestati con l’accusa dello Stupro di una 36enne – avevano diffuso in due chat le immagini e il video degli “abusi sessuali reiterati” con “scene raccapriccianti” come le ha definite il gip di Viterbo Rita Cialoni nell’ordinanza di custodia cautelare. Quei fotogrammi e l’audio – come riportano Corriere e Messaggero – ...

Viterbo - le parole della vittima : "Ricordo il pugno poi il nulla. Dopo ero piena di lividi" : Aurora Vigne ? Il video dello stupro: pugni e calci in viso per stordirla Le cinghiate al giovane che offendeva CasaPound la difesa dei militanti di CasaPound: "Sono ragazzi"La 36enne ha spiegato anche di non ricordare cosa è accaduto Dopo che le hanno tirato un pugno: "Mi sono svegliata piena di lividi..." "Io li odio". Così la vittima dello stupro di Viterbo consegna al suo avvocato la rabbia per le ...

Stupro Viterbo - il racconto choc della vittima : «Ricordo un pugno - poi più nulla» : «Mi sono fidata, sembravano persone perbene. Ricordo un pugno. Poi, nulla. Mi sono svegliata piena di lividi». Sono le prime parole della donna italiana di 36 anni che sarebbe stata...

"Mi sono fidata. Li odio" - parla la vittima dello stupro di Viterbo. Il suo legale : "Pestata - altro che consenziente" : "Io li odio". La vittima dello stupro di Viterbo consegna al suo avvocato la rabbia per le violenze perpetrate dai due militanti di Casapound. I due, ora in carcere, negano di aver compiuto lo stupro. La ragazza sta male, provata e sotto stress. Non ha voglia di parlare di quanto accaduto nel pub di Viterbo "Old Manners", ma al suo avvocato, Franco Taorchini, ha detto: "Li odio". Lo racconta all'Adnkronos lo stesso legale che poi aggiunge: ...

Viterbo - interrogati i militanti di Casapound accusati di violenza : 'Vittima consenziente' : Sono stati ascoltati questa mattina i due presunti autori dello stupro ai danni di una 36enne di Vallerano, nel viterbese: si tratta di Francesco Chiricozzi, giovane di 19 anni e consigliere comunale nella stessa cittadina laziale, e Riccardo Licci, anch'esso come il primo militante nel partito di estrema destra conosciuto come Casapound. Secondo le accuse mosse nei loro confronti, i due nella giornata del 12 aprile scorso, avrebbero abusato di ...

Stupro Viterbo - i due di Casapound alla vittima : «Zitta - non ti crederà nessuno» : Viterbo - L'hanno fatta ubriacare e l'hanno pestata fino a farle perdere i sensi. Poi l'hanno violentata per ore, prima l'uno poi l'altro, riprendendo la scena con i telefonini. E...