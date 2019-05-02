trash_italiano : MARIA IN MACCHINA E A ROMA NON C'È TRAFFICO. SE NON VI SEMBRA UN MIRACOLO QUESTO SIGNORI. - romadailynews : Traffico Roma del 02-05-2019 ore 19:30: VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 19:20 MAVE… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 02-05-2019 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 18:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE SI STANNO FORMANDO CODE PER VARI PICCOLI INCIDENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA LAURENTINA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E TRA APPIA E PONTINA PER INCIDENTE. DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 18:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE SI STANNO FORMANDO CODE PER VARI PICCOLI INCIDENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA LAURENTINA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E TRA APPIA E PONTINA PER INCIDENTE. DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 17:50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE SI STANNO FORMANDO CODE PER VARI PICCOLI INCIDENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA LAURENTINA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E TRA APPIA E PONTINA PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 17:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA ANAPO , CODE NELLE DUE DIREZIONI PER LO STESSO MOTIVO SI STA IN CODA ANCHE A CASAL BOCCONE IN VIA DELLA BUFALOTTA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO RACCOLTA AMA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZA CESARE DE CUPIS ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 16:50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA ANAPO , CODE NELLE DUE DIREZIONI PER LO STESSO MOTIVO SI STA IN CODA ANCHE A CASAL BOCCONE IN VIA DELLA BUFALOTTA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO RACCOLTA AMA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZA CESARE DE CUPIS ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SCORREVOLE AL MOMENTO LUNGO IL RACCORDO ANULARE. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V, IN PROSSIMITÀ DI GREGORIO VII. SETSSA COSA ISU PIAZZA ADRIANA ALL’ALTEZZA DI VIA CRESCENZIO INCIDENTE ANCHE IN VIA MARIO FANI IN PROSSIMITÀ DI VIA STRESA, ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SCORREVOLE AL MOMENTO LUNGO IL RACCORDO ANULARE. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V, IN PROSSIMITÀ DI GREGORIO VII. SETSSA COSA ISU PIAZZA ADRIANA ALL’ALTEZZA DI VIA CRESCENZIO INCIDENTE ANCHE IN VIA MARIO FANI IN PROSSIMITÀ DI VIA STRESA, ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 13:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SCORREVOLE AL MOMENTO LUNGO IL RACCORDO ANULARE. IN CITTÀ CODE PER INCIDENTE IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V, IN PROSSIMITÀ DI GREGORIO VII. INCOLONNATO IL Traffico LUNGO VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E LARGO DON LUIGI GUANELLA IN DIREZIONE VIA LEONE XIII. INCIDENTE SEGNALATO SU VIA MARIO ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 13:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SCORREVOLE AL MOMENTO LUNGO IL RACCORDO ANULARE. IN CITTÀ CODE PER INCIDENTE IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V, IN PROSSIMITÀ DI GREGORIO VII. INCOLONNATO IL Traffico LUNGO VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E LARGO DON LUIGI GUANELLA IN DIREZIONE VIA LEONE XIII. INCIDENTE SEGNALATO SU VIA MARIO ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 11:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE PER DUE INCIDENTI, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’OSPEDALE SANT’ANDREA E VIA TRIONFALE. E SEMPRE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA VIA APPIA E RomaNINA. BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO Roma. SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA VIA ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 11:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE PER DUE INCIDENTI, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’OSPEDALE SANT’ANDREA E VIA TRIONFALE. E SEMPRE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA VIA APPIA E RomaNINA. BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO Roma. SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA VIA ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 09:50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SITUAZIONE IN LENTO MIGLIORAMENTO DOPO L’INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE IN DIREZIONE EUR, TRA L’USCITA PER VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, MENTRE VERSO FIUMICINO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA DEL MARE. ANCORA QUALCHE DIFFICOLTÀ NEL QUADRANTE ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 09:50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SITUAZIONE IN LENTO MIGLIORAMENTO DOPO L’INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE IN DIREZIONE EUR, TRA L’USCITA PER VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, MENTRE VERSO FIUMICINO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA DEL MARE. ANCORA QUALCHE DIFFICOLTÀ NEL QUADRANTE ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 09:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LUNGHE CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITÀ DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE FIUMICINO, CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO. PER CHI STA PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO IN DIREZIONE EUR, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO CON IL RACCORDO ANULARE FINO A VIA DEL ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 08:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LUNGHE CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITÀ DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE FIUMICINO, CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO. PER CHI STA PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO IN DIREZIONE EUR, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO CON IL RACCORDO ANULARE. SEMPRE NEL ...