Suicide Squad | Ratcatcher sarà interpretato da Daniela Melchior

Suicide Squad 2 - arriva John Cena nel cast : John Cena nel sequel di Suicide Squad : è questo il nuovo nome che si fa per il cast del film sui super criminali della Dc Comics . Dopo l'addio di Will Smith e l'ingresso di Idris Elba nel ruolo di ...

Joel Kinnaman tornerà per il nuovo The Suicide Squad : Joel Kinnaman tornerà a interpretare Rick Flag anche in The Suicide Squad. The Suicide Squad è un film scritto e diretto da James Gunn, reboot della precedente pellicola di David Ayer. Fino a poche settimane fa sembrava certa l’assenza di Joel Kinnaman… Tuttavia secondo quanto riportato dal sito Comic Book pare confermata la presenza della star di Hollywood che tornerà ... Leggi tuttoJoel Kinnaman tornerà per il nuovo The Suicide ...

Suicide Squad 2 : ecco la nuova squadra del film di James Gunn! Dave Bautista potrebbe interpretare Peacemaker : Svelati i nuovi personaggi di Suicide Squad 2! Suicide Squad 2: Collider descrive la nuova formazione che vedremo al cinema nel sequel targato Dc e Warner Bros. Idris Elba sostituirà Will Smith nel ruolo di Deadshot, Joel Kinnaman non tornerà e sembra quasi certa la presenza di Harley Quinn interpretata dalla star di Hollywood Margot Robbie. Dave Bautista presente in ... Leggi tuttoSuicide Squad 2: ecco la nuova Squadra del film di James Gunn! ...

Suicide Squad 2 - rivelati i possibili personaggi presenti nel film : Ovviamente, come nell'opera precedente, stiamo parlando di tutti super cattivi del mondo DC che forse vedremo in azione. In ogni caso non si ha la certezza che le figure saranno poi inseriti nella ...

