MotoGp Jerez 2019 | orari tv | diretta Sky e in replica su Tv8 Il programma

MotoGp a Jerez : l'analisi di Brembo : Dal 3 al 5 maggio il circuito di Jerez ospiterà il quarto appuntamento del mondiale. Intitolato alla memoria di Ángel Nieto, il pluricampione del mondo scomparso nel 2017, ospita la classe regina dal 1987 però, curiosamente, nel 1988 la gara è stata etichettata GP Portogallo perché il GP Spagna si è disputato a Jarama. Nel 1992 è diventato il ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi e Andrea Dovizioso a Jerez lanciano il guanto di sfida a Marquez : L’attesa era snervante e finalmente si torna a girare. Dopo i saliscendi di Austin (Stati Uniti), il Circus del Motomondiale guarda alla Spagna, per la precisione a Jerez de la Frontera. Il weekend andaluso è ormai appuntamento classico che, spesso, viene interpretato come l’inizio vero del campionato. Lungo i 4.423 metri iberici i valori andranno a delinearsi con maggior precisione. Dove eravamo rimasti? L’errore dello ...

MotoGp – Meregalli conosce la chiave per un buon weekend di gara a Jerez : “ecco cosa dobbiamo fare” : Meregalli ottimista e fiducioso in vista del Gp di Jerez de la Frontera: le parole del team director Yamaha alla vigilia del primo round europeo della stagione 2019 di MotoGp Inizia ufficialmente oggi il lungo weekend del Gp di Jerez de la Frontera: i campioni della MotoGp sono pronti per la prima gara europea, valida per il quarto round della stagione 2019. Occhi puntatissimi su Marc Marquez, a caccia del riscatto davanti al suo pubblico ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : l’avvio da incubo di Andrea Iannone con l’Aprilia. Urge una svolta sin da Jerez : Il Motomondiale sta per affrontare il quarto round della stagione ed è tempo di un primo bilancio per quanto riguarda il primo scorcio dell’avventura di Andrea Iannone con l’Aprilia. L’abruzzese classe 1989, reduce dalla bocciatura in Suzuki nella passata stagione, non è ancora riuscito ad adattarsi nel migliore dei modi alla nuova moto e continua a faticare oltremodo anche nel confronto diretto con il compagno di squadra Aleix ...

MotoGp - niente da fare per Dani Pedrosa : lo spagnolo non guiderà la KTM nei test di Jerez : Le condizioni della clavicola operata lo scorso gennaio non permettono ancora a Pedrosa di scendere in pista Dani Pedrosa non prenderà parte ai prossimi test di Jerez de la Frontera, in programma a partire da lunedì subito dopo il Gp di MotoGp che si correrà domenica. Lo spagnolo, divenuto tester della KTM dopo l’addio alla HRC dopo 13 anni, non si è ancora ristabilito dopo l’operazione alla clavicola destra avvenuta lo scorso ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Spagna 2019 : “La nostra competitività è cresciuta. A Jerez possiamo fare meglio che in passato” : Dopo una pausa, il Motomondiale torna protagonista e il palcoscenico sarà quello di Jerez de la Frontera (Spagna), primo appuntamento nel Vecchio Continente. Sul tracciato iberico potrebbe iniziare un altro campionato, visto il filotto di weekend che attende i team. La situazione nella classe regina è la seguente: Andrea Dovizioso 54 punti, Valentino Rossi 51 punti, Alex Rins 49 punti e Marc Marquez 45 punti. Ben pochi avrebbero potuto prevedere ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Spagna 2019 : “Amo correre in Europa - possiamo essere competitivi a Jerez” : Il Circus del Motomondiale fa tappa a Jerez de la Frontera (Spagna) e nel pRossimo weekend si tornerà a girare nel Vecchio Continente. Nella classe regina siamo reduci dalla sorpresa delle sorprese: la caduta del “Re di Austin” Marc Marquez e il successo della Suzuki dello spagnolo Alex Rins. Nei primi tre GP dell’anno, quindi, si devono annotare tre vincitori diversi. L’errore di Marquez in pochi lo avevano messo in ...

MotoGp - Petrucci fiducioso per Jerez : “si adatta alle mie caratteristiche” : Mission Winnow Ducati, Danilo Petrucci deve cambiar rotta dopo un inizio in sordina con la sua nuova moto: adesso Jerez La MotoGP torna in Europa: il team Mission Winnow Ducati in pista a Jerez de la Frontera per il quarto round del Campionato. Archiviata la tappa di Austin (Stati Uniti) al comando della classifica Piloti, Costruttori e Squadre, il team Mission Winnow Ducati è ora pronto ad iniziare la lunga fase “europea” del Campionato, ...

MotoGp – Dovizioso a Jerez da leader : “più che per i punti sono soddisfatto per…” : La MotoGp torna in Europa: le sensazioni di Andrea Dovizioso alla vigilia del Gp di Jerez de la Frontera Archiviata la tappa di Austin (Stati Uniti) al comando della classifica Piloti, Costruttori e Squadre, il team Mission Winnow Ducati è ora pronto ad iniziare la lunga fase “europea” del Campionato, che prevede undici gare nel Vecchio Continente, la prima delle quali si disputerà come da tradizione a Jerez de la Frontera (Spagna). Ducati ...

MotoGp – Valentino Rossi carico per l’Europa : “da Jerez è un ‘bam bam bam’” : Valentino Rossi motivato per il Gp di Jerez de la Frontera: le sensazioni del Dottore alla vigilia del primo round europeo della stagione È tutto pronto per il primo round europeo della stagione 2019 di MotoGp. Marquez andrá a caccia del riscatto dopo la caduta di Austin, ma gli occhi saranno puntatissimi su Valentino Rossi, che vorrà confermarsi dopo le prime tre gare positive della stagione. “Amo gareggiare in Europa perché i tracciati ...

MotoGp - due italiani al comando : a Jerez Dovizioso e Rossi contro Marquez : ... Mentre Marquez è solo quarto alle spalle del sorprendente Rins, Il pilota della Suzuki è la sorpresa, ma sono Andrea e Valentino a costituire la vera minaccia per il campione del mondo. Rispetto ...