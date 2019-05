palermo.gds

(Di giovedì 2 maggio 2019), anche in appello, per la morte di Natalia Scorsone , la ragazzina di 13uccisa da una scarica elettrica toccando un palo dell illuminazione pubblica mentre passeggiava lungo corso ...

Adriano48R : RT @GDS_it: Morì #fulminata in strada a 13 anni a #Montemaggiore Belsito, tutti assolti - GDS_it : Morì #fulminata in strada a 13 anni a #Montemaggiore Belsito, tutti assolti - allnews24eu : Morì fulminata a 13 anni Non ci sono colpevoli - AllNews24 - PALERMO – Natalia Scorsone aveva tredici anni.… -