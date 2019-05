Malore ed emorragia cerebrale: Paola partorisce mentre è in coma ma muore 2 settimane dopo

Dopo la nascita del bambino, con il marito costretto a trascorrere le giornate tra la rianimazione di Cisanello e il Santa Chiara, dove si trovava il neonato, le preghiere dei familiari si sono così concentrate tutte su Paola, che però alla fine non ce l'ha fatta. Il 30 aprile ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Decine di persone sono attese per l'ultimo saluto che si terrà venerdì pomeriggio (alle 15) nella chiesa di Sant'Angela Merici a Desenzano.

(Di giovedì 2 maggio 2019)Frizzarin, 49 anni di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, è morta all'ospedale di Cisanello (Pisa) dueaver dato alla luce il suo bambinoera in. La donna si trovava in Toscana per un convegno medico quando si è sentita male. Ha avuto un'che ha costretto i medici a farla partorire con un cesareo d'urgenza. Psicoterapeuta, residente a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dove era molto conosciuta, è riuscita a realizzare finalmente il suo sogno di diventare madre, ma è durato poco. Per lei non c'è stato nulla da fare.