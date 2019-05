I massaggi che riaccendono il piacere

dilei

(Di giovedì 2 maggio 2019) La passione, nella vita di coppia, è una fiamma che va alimentata giorno per giorno per non perdere la sensazione di farfalle nello stomaco e la scintilla speciale che il vostro partner vi sapeva dare nel primo periodo della relazione.Il calo del desiderio è un problema comune che solitamente sopraggiunge con l’avvicinarsi della menopausa, quando i nostri ormoni sessuali femminili diminuiscono quasi a scomparire. Ma questo disagio può comparire anche molto prima e non solo alle donne: sono infatti tante le cause che possono rendere “pigro” il nostro appetito sessuale.Nella società di oggi, sono tanti i problemi che ci distraggono dalla ricerca del nostro: stress, lavoro, mancanza di autostima, canoni di bellezza o di performance distorti e molto altro ci rendono, inconsapevolmente, insicure sulla nostra sessualità diminuendo così il nostro ...

pellescura : RT @iltrumpo: Molti di quelli che osannano Salvini, non sanno cos’è destra e sinistra. Avrebbero osannano anche Costantino Vitaliano quando… - MusicIsFreedom_ : @cieolodicarta Stretching oppure massaggi che puoi fare anche tu massaggiando con le nocche la zona del collo e se… - VolpeDiErmal : @cieolodicarta Massaggi.. Ripetuti sulla parte dolente e una fascia che stringe forte. Aiuta ma non fa miracoli. Po… -