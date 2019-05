Per la Nasa dobbiamo prepararci agli impatti con Gli asteroidi per non fare la fine dei dinosauri : Non è raro che pericolosi asteroidi volino sopra la nostra testa, e avvengono più collisioni tra meteoriti e suolo terrestre di quelli di cui veniamo a conoscenza. E la rivelazione avviene direttamente dai vertici della Nasa.Lunedì 29 aprile alla Conferenza internazionale dell'Academy of Astronautics' Planetary Defence, il dirigente della Nasa Jim Bridenstine ha affermato: "Vorrei potervi dire che questi eventi sono unici, ...

Gli asteroidi accendono il cielo di maggio : Gli asteroidi sono protagonisti del cielo di maggio. "Non saranno visibili a occhio nudo, ma sara' possibile osservarli anche con piccoli telescopi", affermano gli esperti dell'Unione Astrofili Italiani (Uai). Sono diversi i 'sassi cosmici' che gli appassionati del cielo potranno ammirare. "maggio e' un mese interessante per la loro osservazione", spiegano gli astrofili. In particolare, verra' a farci visita a distanza ravvicinata ...

Tesla investe con Nasa in DART per combattere Gli asteroidi : Il cinema non c'entra e non c'è finzione nell'ultimo progetto spaziale di Elon Musk , il proprietario del marchio di automobili elettriche Tesla . L'azienda spaziale di Musk, la Space X, specializzata ...

Spazio : Gli asteroidi misurano il “girovita” alle stelle lontane : Nuovi alleati per gli astronomi, che, grazie al loro peregrinare di fronte alle stelle e ai conseguenti effetti ottici, hanno elaborato una tecnica in grado di misurare il diametro degli astri situati in aree particolarmente remote: gli asteroidi – riporta Global Science – sono al centro di uno studio appena pubblicato su Nature Astronomy (articolo: “Direct measurement of stellar angular diameters by the Veritas Cherenkov ...

SuGli asteroidi metallici c'erano fenomeni vulcanici? : Si ipotizza che gli asteroidi composti quasi unicamente da metalli nacquero all'inizio della storia del Sistema Solare, quando i pianeti si stavano ancora formando. È possibile che in quel caos ...

Marte - la scoperta di Curiosity : l’impatto deGli asteroidi potrebbe aver prodotto ingredienti chiave per la vita : l’impatto degli asteroidi nel passato di Marte potrebbe aver prodotto ingredienti chiave per lo sviluppo della vita: è quanto emerge da un nuovo studio condotto dell’Istituto di Scienze Nucleari dell’Università Nazionale del Messico, attraverso i dati del rover Curiosity. Gli ingredienti individuati sono nitriti (NO2-) e nitrati (NO3-), sostanze composte da azoto e ossigeno, essenziali per la costituzione della vita così come la conosciamo. Sono ...

Gli asteroidi sono più difficili da distruggere di quanto credessimo : Come dovremmo agire, se un asteroide minacciasse la Terra? Meglio deviarlo, o provare a distruggerlo? Dimenticate per un momento la classica scena da film di fantascienza, in cui un gruppo scelto di ...

Gli asteroidi sono più pericolosi di quanto pensassimo - : solo una questione di tempo prima che tali questioni passino dall'essere accademiche al rappresentare la nostra risposta a una grande minaccia". Distruggere un asteroide per salvare il mondo sarà molto più difficile di quanto pensassimo, così ammoniscono gli scienziati. Gli esperti ci hanno ripetutamente detto che è solo una questione di tempo prima che la Terra entri in collisione ...