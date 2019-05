Fabio Fognini e i piani dopo il ritiro | “non farò l’allenatore | spaccherei più racchette

ATP Estoril - Fabio Fognini dà forfait : i dettagli : Fabio Fognini non sarà presente al torneo di Estoril, il tennista azzurro paga ancora le fatiche della vittoria a Montecarlo “Solo precauzione, vuole essere al 100% a Madrid e Roma”. Il padre di Fabio Fognini, il signor Fulvio, ha spiegato così il forfait del figlio dal torneo di Estoril. Fognini dunque non prenderà parte al torneo 250, dove avrebbe dovuto affrontare Cuevas. Le fatiche di Montecarlo ancora si fanno sentire, ma ...

Tennis - Fabio Fognini entra fra i top 10 del ranking mondiale se… Ecco cosa deve accadere nei prossimi tornei : Dopo il trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo la top 10 del ranking mondiale ATP non è più una chimera per Fabio Fognini, che del resto nella classifica Race, quella relativa al solo 2019 che accompagna i giocatori fino alle ATP Finals di fine anno, è al settimo posto. Nella classifica mondiale “vera” il ligure è al 12° posto, a soli 5 punti dall’11°, il croato Marin Cilic, e a 190 punti dal 10°, il greco Stefanos Tsitsipas. Il 31enne di Arma ...

Flavia Pennetta e il segreto di Fognini : “Montecarlo? Fabio resta un cavallo pazzo - ma Federico lo ha aiutato a vincere” : Flavia Pennetta svela il ‘segreto’ del successo di Fabio Fognini a Montecarlo: secondo l’ex tennista azzurra, gran merito va alla maturazione dovuta alla nascita del piccolo Federico Dopo la vittoria di Montecarlo, Fabio Fognini è diventato il ‘tennista del momento’. Il talento di Arma di Taggia ha conquistato il suo primo Masters 1000 della carriera, un trofeo più che meritato per la qualità del suo gioco, ...

Tennis - Fabio Fognini : “Positive le Finals a Torino. Non so se giocherò ancora fino al 2021” : Non solo il trionfo di Montecarlo di Fabio Fognini, per il Tennis italiano è una settimana da ricordare: è arrivato infatti l’annuncio dell’approdo delle ATP Finals a Torino dal 2021, una notizia davvero fondamentale per tutto lo sport tricolore. Di oggi è il commento proprio del ligure, trionfatore nel Masters 1000 nel Principato, come riportato da LiveTennis: “Per il Tennis italiano è qualcosa di molto buono, si parla sempre di ...

Fabio Fognini - le rivelazioni hot : “Faccio sesso 12-15 volte a settimana - le fan mi mandano foto hot su Instagram” : Dopo la straordinaria vittoria all’Atp di Montecarlo, Fabio Fognini è stato raggiunto da quelli de Le Iene che l’hanno “incastrato” in una delle loro interviste. Il tennista ligure ha dovuto così rispondere alle domande molto irriverenti di Stefano Corti e Alessandro Onnis, rivelando dettagli piccanti della sua vita privata. E così racconta che il primo bacio l’ha dato a 15 anni mentre la verginità l’ha persa ...

Fabio Fognini trionfa a Montecarlo - ma il trofeo più bello lo attende a casa : il post social di Flavia Pennetta è tenerissimo [FOTO] : Fabio Fognini ed il dolce rientro a casa dopo la vittoria al torneo ATP di Montecarlo Una domenica di Pasqua emozionante per Fabio Fognini e la sua famiglia: il tennista italiano ha conquistato il suo primo titolo Masters 1000, mandando al tappeto Lajovic nella finalissima del torneo ATP di Montecarlo. Davanti agli occhi di padre, madre, sorella e moglie, Fabio Fognini ha compiuto una vera impresa, alzando al cielo il trofeo del torneo di ...