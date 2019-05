blogo

(Di mercoledì 1 maggio 2019)Realizzare una serie tv dedicata al mondo del calcio è cosa difficile. Realizzarla su un'icona come, anche. Eppure, come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, presto sarà realtà: Wildside ha infatti acquistato i diritti di "Un", l'autobiografia del Numero 10 della Roma (oggi dirigente della squadra) scritta da lui stesso con il giornalista Paolo Condò ed edita da Rizzoli.non sarà al centro solo del racconto della fiction (per cui, al momento, sembrano interessati Sky ed Amazon Video), ma anche di una docuserie -i diritti del libro sono suddivisi tra la Wildside e la Capri Entertainment-: se però nel secondo caso sarà lui stesso a raccontare la sua storia, differente sarà il caso della fiction.Unneidi? pubblicato su TVBlog.it 01 maggio 2019 15:23.

SerieTvserie : Un Capitano, Alessandro Borghi o Luca Marinelli nei panni di Francesco Totti? - Varych4 : Un Capitano, Alessandro Borghi o Luca Marinelli nei panni di Francesco Totti? - tvblogit : Un Capitano, Alessandro Borghi o Luca Marinelli nei panni di Francesco Totti? -