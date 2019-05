Primo Maggio | le tre promesse di Luigi Di Maio

'Concertone' Primo Maggio - le voci degli artisti : Sotto la pioggia, in Piazza San Giovanni, a Roma, il tradizionale 'Concertone del Primo maggio. Tanti gli artisti che si sono alternati sul palco.

Zingaretti al Concertone del Primo Maggio : 'Sono un fan di 'Ultimo'' : Nicola Zingaretti al 'Concertone' del Primo maggio in Piazza San Giovanni, a Roma. Il segretario Pd confessa le sue passioni musicali: 'La canzone che sento di più è quella di un grande talento ...

Concertone Primo Maggio - Landini : 'Al governo dedicherei 'Bella Ciao' : Landini, Barbagallo e Furlan in Piazza San Giovanni, a Roma, al tradizionale 'Concertone' del Primo maggio organizzato dai sindacati. 'Al governo dedicherei 'Bella Ciao'', dice il segretario della ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : Primo weekend di Maggio di maltempo sull’Italia con il ritorno di freddo e neve : Si prospetta un primo weekend di Maggio caratterizzato dal maltempo e dal ritorno di condizioni tipiche dell’inverno con freddo e neve a causa di una rara irruzione artica di inizio Maggio che si spinge fino al sud del Mediterraneo. Il maltempo inizierà a farsi sentire sabato 4 Maggio con piogge e temporali da Nord a Sud, che continueranno anche domenica 5 Maggio, quando ci saranno anche nevicate a bassa quota. Atteso un sensibile calo delle ...

Latitante da otto anni - stanata in hotel il Primo Maggio : in cella 54enne napoletana : Era irreperibile da settembre 2011 ma i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna l'hanno individuata in un hotel e arrestata: è finita così la latitanza di Anna Marino, 54 anni, originaria ...

Concerto del Primo Maggio 2019 - i 5 momenti più intensi : “Primo Maggio bagnato, Primo Maggio fortunato”, o almeno così si spera. Nemmeno la pioggia ha fermato il Concerto del Primo Maggio, in diretta da Roma, né ha arrestato la serie di live che si sono alternati ai momenti di riflessione sull2019;attualità, lanciati in primis dai conduttori Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, che hanno portato avanti la giornata all2019;insegna del trittico “Lavoro, Diritti, ...

Francia. Per i gilet anche il Primo Maggio finisce a botte a Parigi : Tutto per evitare le scene di devastazione che fino a qualche settimana fa facevano ogni settimana il giro del mondo. Oggi, con gli Champs-Elysees, i palazzi del potere e Notre-Dame vietati all'...

Primo Maggio - raffica di arresti al Concertone dei sindacati : come si sono fatti beccare : Passato il Concertone del Primo maggio 2019 organizzato dai sindacati, il bilancio della polizia è di almeno 23 persone arrestate e altre quattro denunciate a piede libero. Di queste, 16 sono finite in manette a vario titolo per spaccio e detenzione di sostanze stupefanceti. Si tratta di quattro rom

Primo Maggio 2019 - le pagelle : Ambra e la parodia del maglioncino. Lodo e il rischio valletto : Molto divertente l'esordio con il maglioncino con la scritta Cgil Csl e Uil, in risposta a quello dello «scandalo» indossato lo scorso anno, colpevole di essere costoso, e quindi, secondo chi l'aveva ...

Concertone - disastro per la Rai il Primo Maggio con i dati di ascolti : un punto in meno rispetto l'anno scorso : Brutte notizie per la Rai dai dati degli ascolti tv del Concertone del primo maggio 2019. L'edizione condotta per la seconda volta da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi ha registrato uno share del 5,7%, pari a 1.210.000 spettatori. Nel dettaglio, la prima parte del Concertone ha registrato il 6,9%, mentr

Roma - Concertone del Primo Maggio tra musica - lavoro ed Europa | : Sul palco anche Ilaria Cucchi: «I diritti umani non sono mai sacrificabili». Zingaretti: «Salvini e Di Maio? Come il gatto e la volpe»

Piacenza - infortunio sul lavoro il Primo Maggio : operaio bergamasco colpito da un blocco di cemento : Sono gravi le condizioni di un operaio 50enne, originario di Bergamo , che nel pomeriggio del primo maggio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Cortemaggiore, in provincia di ...

Il sindaco di Reggio Luca Vecchi conclude il Primo Maggio su un campo da calcio : In un impianto sportivo della città, dove il volontariato e la passione offre a centinaia di bambini ogni giorno una grande opportunità di crescita, di felicità, di sport e di educazione'.

Isernia - centinaia di fedeli in festa per il Primo Maggio a San Lazzaro : Successo anche per la pesca di beneficenza organizzata dal Masci di Isernia e per gli spettacoli di animazione dedicati ai più piccoli. GUARDA LA FOTOGALLERY DI PINO MANOCCHIO Click to open image! ...