MotoGp – Valentino Rossi carico per l’Europa | “da Jerez è un ‘bam bam bam’”

MotoGp – Uccio Salucci svela gli obiettivi della VR46 e di Valentino Rossi : “ecco a cosa puntiamo” : Uccio Salucci tra obiettivi e ambizioni: le parole del braccio destro di Valentino Rossi e ds della VR46 Non solo MotoGp: gli appassionati italiani delle due ruote amano anche seguire i campionati di Moto3 e Moto2, nei quali spiccano tanti giovani talenti della nostra terra. Dopo il dominio azzurro degli ultimi due anni, con le vittorie dei titoli di Moto2 di Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia, adesso sembra essere arrivato il momento di ...

MotoGp – “Che bello il Ranch” : Valentino Rossi trova in pista la carica giusta per il Gp di Jerez de la Frontera [FOTO] : Valentino Rossi pronto per il Gp di Jerez de la Frontera: ultimo allenamento al Ranch per il Dottore alla viglia del primo round europeo della stagione 2019 di MotoGp Il Gp di Jerez è ormai alle porte, molti piloti, nel giorno della festa dei lavoratori, sono in viaggio verso la Spagna dove domani si terrà la conferenza stampa del primo Gp europeo della stagione. Prima di partire alla volta della terra spagnola, Valentino Rossi però ha ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi deve crederci! Parole d’ordine : regolarità e podio ad ogni gara. Il sogno Mondiale non è un miraggio : Valentino Rossi è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP con la chiara intenzione di proseguire in questo suo ottimo avvio di stagionale. Dopo la splendida rimonta (dal 14esimo al quinto posto) di Losail, ed i due secondi posti tra Argentina e Stati Uniti, il nove volte campione del mondo si coccola la sua piazza d’onore in classifica generale, a soli tre punti da Andrea Dovizioso, ma con ben sei lunghezze ...

MotoGp – La doppietta italiana con Valentino Rossi - le difficoltà di Lorenzo e il 300° Gp Mondiale - Dovizioso sincero : “minchia - mi piace fino a un certo punto” : 200 Gp nella categoria regina per Andrea Dovizioso a Jerez de la Frontera: le sensazioni del ducatista alla vigilia della prima gara europea della stagione 2019 La MotoGp torna in Europa: dopo le prime tre gare della stagione 2019 i piloti sono pronti a disputare il primo round europeo, che si terrà a Jerez de la Frontera il 5 maggio. Il weekend di gara inizierà, come sempre, qualche giorno prima, con la conferenza stampa piloti del ...

MotoGp - Valentino Rossi non smette di inseguire il decimo titolo : La felicità, l'esultanza, quell'espressione impertinente da ragazzino sempre pronto a a scherzare e divertirsi. Rossi non è un fenomeno soltanto perché a 40 anni gareggia come se ne avesse 20 di meno. ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : esame di maturità per la Yamaha. Jerez fu incubo nel 2018 - Valentino Rossi si aspetta risposte : Anche se siamo solamente al quarto appuntamento della stagione per quanto riguarda il Mondiale MotoGP 2019, il Gran Premio di Spagna rappresenterà, almeno per quanto riguarda la Yamaha, un banco di prova importantissimo. Anzi, con molta probabilità sarà “Il” banco di prova per eccellenza. Dopo i primi tre Gran Premi tra Losail e continente americano, il Motomondiale sbarca in Europa e ci darà opinioni più chiare sui reali valori in ...

MotoGp - Roberts : «Valentino Rossi è fenomenale : ROMA - Tra i grandissimi campioni che stanno esaltando il gran momento di Valentino Rossi c'è anche il leggendario Kenny Roberts, il tre volte campione del mondo in 500 soprannominato "il marziano". L'ex pilota statunitense, che si ritirò a 32 anni, non si capacita di come Rossi possa ancora trovare gli stimoli e i risultati che sta ottenendo, secondo ...

MotoGp - Joan Mir non crede ai suoi occhi : “è surreale che Valentino Rossi…” : Il pilota della Suzuki ha parlato di Valentino Rossi nel corso di un evento, rivelando un particolare retroscena Primo anno in MotoGp, tante cose da imparare e una voglia matta di mettersi in mostra ottenendo fin da subito buoni risultati. Joan Mir è desideroso di aumentare sempre di più il feeling con la Suzuki, per avvicinarsi alle prestazioni del compagno di squadra. AFP/LaPresse Presente a Madrid per una breve visita nel negozio ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : i precedenti di Valentino Rossi a Jerez. Nove vittorie e tante gioie sulla pista iberica per il Dottore : Il Motomondiale si appresta a trasferirsi in Europa per il quarto round stagionale in programma sul circuito di Jerez de la Frontera, in Spagna. Il tracciato iberico in passato ha regalato grandi soddisfazioni per i colori azzurri ed in particolare per Valentino Rossi, il quale detiene il primato di maggior numero di vittorie nella classe regina a Jerez a quota 7, mentre i successi complessivi considerando anche le categorie minori sono ben 9. ...

MotoGp – Il ricordo di Abe è indelebile in Valentino Rossi : le parole del Dottore sul suo idolo giapponese : Valentino Rossi e quel dolce ricordo di Norifumi Abe: le parole del Dottore sul suo idolo giapponese scomparso nel 2007 Manca una settimana prima di poter vedere nuovamente in pista i campioni della MotoGp: dopo la gara di Austin i piloti si stanno preparando ad affrontare il primo round europeo, a Jerez de la Frontera. Intanto, in attesa di rivivere forti emozioni con la MotoGp, sono gli allenamenti e le dichiarazioni dei piloti ad ...

MotoGp – Valentino Rossi fa sul serio : il Dottore si prepara per Jerez con un allenamento al Mugello con i giovani dell’Academy [FOTO e VIDEO] : Valentino Rossi sempre in pista: allenamento al Mugello per il Dottore con i giovani piloti della VR46 Academy Valentino Rossi non sa conosce il significato della parola riposo: ogni occasione è buona per il nove volte campione del mondo per salire in sella alla moto e allenarsi. In attesa di tornare in pista per il primo Gp europeo, in programma a Jerez de la Frontera il 5 maggio, il Dottore ha sfrecciato oggi sul circuito del Mugello ...

MotoGp – Valentino Rossi vs Rins : l’inedito VIDEO della chiacchierata post Gp di Austin tra i due piloti : L’inedita chiacchierata di Alex Rins e Valentino Rossi nel post gara al Gp di Austin: ecco cosa si sono detti i due piloti dopo il duello in pista La MotoGp si gode un po’ di relax dopo il Gp di Austin, prima di far entrare nel vivo la stagione 2019 con il primo Gp europeo, a Jerez de la Frontera, il pRossimo 5 maggio. Vacanze Pasquali con famiglia ed amici, per i campioni delle due ruote, molti dei quali non sono riusciti a ...

MotoGp – Valentino Rossi competitivo a 40 anni - Kenny Roberts ammette : “sono sorpreso - avrebbe dovuto sedersi su una sedia a dondolo” : Kenny Roberts e la competitività di Valentino Rossi nonostante i 40 anni suonati: il parere dell’ex pilota americano Manca ancora più di una settimana prima di vedere in pista nuovamente i campioni della MotoGp per il primo round europeo, che si disputerà sul circuito di Jerez de la Frontera. In attesa di vedere i piloti sfidarsi nuovamente sulla pista spagnola, a tenere banco sono le affermazioni di ex campioni, alcuni dei quali ...