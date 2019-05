I ragazzini dell' Ajax volano Anche il Tottenham va ko

Cattolica - 14enne denuncia una violenza durante una festa in spiaggia. Inchiesta della polizia - sentiti i ragazzini presenti : Una violenza sessuale subita a 14 anni in spiaggia, a Cattolica. E’ quanto ha denunciato una ragazzina alla polizia di Rimini. Il fatto, riportato dai giornali locali, è avvenuto durante una festa organizzata nella serata del 25 aprile. La squadra mobile della questura sta sentendo alcuni giovani presenti quella sera. La 14enne ha raccontato di aver bevuto molto alcol e di essersi appartata con un coetaneo. Quando è tornata a casa si è ...

Da Crema a Milano - 40 minuti di paura per 51 ragazzini delle medie nel bus preso in ostaggio da Ousseynou Sy : La ricostruzione del dirottamento e sequestro del bus con la scolaresca di Crema. L’attentatore di origine senegalese

Ousseynou Sy sequestra autobus con 51 ragazzini della scuola media Vailati di Crema : Momenti di terrore nel Milanese. Un uomo ha sequestrato un autobus di studenti, poi gli ha dato fuoco. Ousseynou Sy,

Milano - l'incubo sull'autobus del senegalese : le minacce ai ragazzini - la follia prima dell'incendio : È accusato di tentata strage e sequestro di persona Ousseynou Sy, il 47enne di origine senegalese che tentato il suicidio a bordo dell'autobus che guidava con a bordo 51 ragazzini della scuola media Vailati di Crema. l'incubo a bordo dell'autobus è durato circa 40 minuti, durante i quali l'uomo ha d

Dà fuoco a un bus con una scolaresca : le immagini della fuga dei ragazzini : E' successo sulla strada provinciale Paullese, nei pressi di San Donato Milanese. A bordo dell'autobus c'erano 51 ragazzini...

Migranti - naufragio al largo dell’isola di Samos : tre morti tra cui due ragazzini : Un barcone di Migranti è affondato nella notte al largo dell’isola greca di Samos. La Guardia Costiera greca, intervenuta dopo aver ricevuto un Sos a tarda notte, ha recuperato 11 persone in mare tra cui due ragazzini, morti durante il trasporto in ospedale. Il corpo di un uomo, dato inizialmente per disperso, è stato trovato più tardi sulla spiaggia. A bordo si sarebbero trovate almeno 12 persone. Secondo l’Organizzazione internazionale per le ...