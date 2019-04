Stupro | in Gran Bretagna la polizia vuole l’accesso ai cellulari delle vittime

vanityfair

(Di martedì 30 aprile 2019) Lediine in Galles dovranno consegnare i loroallaaffinché gli investigatori possano accedere ai loro messaggi, e-mail, fotografie e post: pena il rischio di un’archiviazioneindagini. La nuova direttiva varata dae procura della Corona, seppur molto sostenuta dalle forze dell’ordine perché sarebbe utile nella raccoltaprove, è diventata tema di forti discussioni tra i cittadini.La norma, che arriva in risposta a una raffica di critiche rivolte allaalla fine del 2017, quando una serie di casi digravi non furono giudicati pur essendo emerse nuove prove proprio dagli smartphone, afferma che «ie gli altri dispositivi digitali come laptop, tablet e orologi intelligenti possono fornire informazioni importanti e aiutarci a scoprire cosa è successo». La misura, svelata dal Times, è ...

UniusREI1 : Viterbo, video choc dello stupro: pugni e calci in viso per stordirla. GRAN BRUTTA STORIA! PUNIZIONE ESEMPLARE! - LucillaMasini : In Gran Bretagna una vittima di stupro deve lasciare il telefonino agli inquirenti, o si bloccano le indagini. In I… - Pietro__Bruno : In Gran Bretagna la polizia vuole l'accesso ai cellulari delle vittime di stupro: le vittime potrebbero sentirsi vi… -