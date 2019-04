Luigi Di Maio stoppa drasticamente Tria | “Con noi l’IVA non aumenterà | sia chiaro”

Luigi Di Maio - i numeri da godere dell'Istat : "Italia fuori dalla recessione tecnica" : Nel primo trimestre del 2019 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,1% su base annua. Lo rileva l'Istat nella sua stima preliminare. La variazione del Pil rispetto al trimestre precedente, spiega l'istituti di statistica, è la sintesi di increment

Luigi Di Maio - il golpe nel M5s per farlo fuori in tempi brevissimi : chi si è già accordato col Pd : Più del contratto di governo, a tenere uniti Luigi Di Maio e Matteo Salvini e quindi l'esecutivo è il terrore del grillino che la minoranza interna al M5s gli ribalti la poltrona da leader. Non passa giorno senza un retroscena che racconta delle ambizioni del presidente della Camera, Roberto Fico, c

Luigi Di Maio : “Governo non cadrà dopo le elezioni europee - va avanti per 4 anni” : Luigi Di Maio ha assicurato che il governo non cadrà dopo le elezioni europee di maggio, e ha aggiunto che l'IVA non aumenterà, "non con il Movimento Cinque Stelle". Ma in un'intervista sul Fatto Quotidiano il ministro dell'Economia Tria ha ribadito: "Non è possibile abbassare le tasse, far crescere la spesa e tenere l'Iva ferma. In passato l'hanno fatto e adesso ne facciamo i conti".Continua a leggere

Luigi Di Maio umiliato in diretta : "Mi guardi negli occhi". Il professore che lo disintegra : "Ci hai tradito" : "Mi guardi negli occhi". Il video in cui Alessandro Marescotti, professore e portavoce dell'associazione Peacelink, ha umiliato Luigi Di Maio nel faccia a faccia sull'Ilva di Taranto a suon di numeri certi e promesse (grilline) non mantenute. Uno scontro frontale con la realtà a cui il ministro dell

Delrio (PD) tende la mano a Luigi Di Maio : Graziano Delrio certifica una sorta di avvicinamento da parte del nuovo PD di Zingaretti al Movimento 5 Stelle. In un’intervista rilasciata oggi al quotidiano La Stampa, il capogruppo del Partito Democratico alla Camera esprime gradimento per le cinque proposte di Luigi Di Maio per risollevare l’Italia. Secondo molti osservatori, quella dei pentastellati è una svolta a sinistra, che potrebbe aprire a nuovi scenari e alleanze nel caso in cui ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - retroscena terrificante : 'Dialogo interrotto' - a Tunisi ma con aerei separati : Non solo non si parlano più, Luigi Di Maio e Matteo Salvini . Ma evitano addirittura di incrociarsi, di stare insieme nella stessa stanza. Difficile, per due vicepremier e ministri, ma non impossibile.

Luigi Di Maio dice no alla castrazione chimica : "Basta prendere in giro le donne - serve invece la certezza della pena" : "Io non ci sto a prendere in giro i cittadini e le donne che hanno paura della violenza con il tema della castrazione chimica: per come è scritta si applicherebbe solo a casi meno gravi e sarebbe volontaria. Io e il M5s andremo avanti a raccontare la verità: non si possono fare facili slogan come fa Casapound che poi si trova propri consiglieri coinvolti in un caso di violenza di gruppo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a ...

Delrio accusa Luigi Di Maio di danneggiare il paese : Delrio torna a criticare Di Maio, questa volta le accuse di danneggiamento dell’Italia “Se c’è qualcuno che deve chiedere scusa dei propri errori e dei danni causati al paese questo è Di Maio con il suo alleato Salvini di cui si vergogna. Il governo ha messo in ginocchio l’Italia e non ha una strategia per … Continue reading Delrio accusa Luigi Di Maio di danneggiare il paese at BlogItalia.News.

Caso Siri - Luigi Di Maio : “Autosospensione non esiste - è presa in giro. Si dimetta” : Continuano i botta e risposta fra gli alleati di governo sul Caso Siri. Luigi Di Maio ha rifiutato l'ipotesi di autosospensione da parte del sottosegretario leghista indagato, definendola una presa in giro. Per Matteo Salvini, invece, non è da paese civile portare avanti dei processi sui giornali o in Parlamento.Continua a leggere

Elezioni comunali Sicilia - Luigi Di Maio : “M5s solido”. Matteo Salvini : “Risultato da fantascienza” : I risultati delle Elezioni comunali in Sicilia vengono commentati con la solita esultanza da parte dei leader di tutti i partiti politici. A partire da Luigi Di Maio, che sottolinea la "solidità" del Movimento 5 Stelle. Gioisce anche Matteo Salvini, secondo cui quella dei Siciliani "è una scelta che solo a parlarne due-tre anni fa sarebbe stata fantascienza".Continua a leggere

Graziano Delrio apre al Movimento 5 stelle ma Luigi Di Maio lo umilia : "Il mio appello è alla Lega" : Graziano Delrio ha aperto al Movimento 5 stelle sulle sue proposte anti-casta ma è riuscito a farsi umiliare da Luigi Di Maio: "Oggi leggo una intervista del capogruppo Pd Delrio in cui si dice pronto a discutere con il M5s sulle nostre proposte sul conflitto di interessi e il salario minimo. La ris

Luigi Di Maio - l'ultima vergogna contro Matteo Salvini sul caso Siri : "E' come Silvio Berlusconi" : Botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La tensione sale sul caso di Armando Siri: "I processi si fanno nei tribunali e non sui giornali o in Parlamento", sbotta il leader leghista durante una intervista a radio Rtl: "Se invece decidiamo che uno si alza la mattina e dice ques

