Lite Allegri Adani | Gigi Cagni sta col collega | “Metto il muto quando parla”

Tapiro d’oro ad Allegri per la Lite con Adani : “Io arrogante? Lui di Calcio capisce…” [VIDEO] : Tapiro d’oro ad Allegri per la lite con Adani: Tapiro d’oro ad Allegri dopo la lite con Adani. Tutto ha inizia sabato scorso nel post gara di Inter-Juventus, metch terminato con un pareggio, quando il tecnico bianconero, nel suo intervento ai microfoni di Sky Sport, ha risposto per le rime all’ opinionista, dicendo che “il problema del Calcio in Italia è la presenza di tanti teorici che leggono libri, si mettono dietro ...

Tapiro d’oro Allegri – L’allenatore torna sulla Lite con Adani : “ho fatto sfondamento come a basket” : Tapiro d’oro per Massimiliano Allegri, l’allenatore della Juventus raggiunto da Valerio Staffelli dopo il battibecco con Adani Un battibecco, quello tra Massimiliano Allegri e Daniele Adani, che ha fatto il giro dei social e non solo. La schermaglia, andata in scena su Sky Sport nel post-partita di Inter-Juventus, ha fatto meritare il Tapiro d’Oro all’allenatore della Juventus. Il livornese, raggiunto da Valerio ...

Allegri contro Adani : viva la Lite in diretta tv che salva il calcio italiano dalle frasi fatte (e dalla noia) : Uno è l’allenatore della Juventus, abituato a vincere e ad essere intoccabile, allergico alle critiche. L’altro è un ex calciatore, diventato prima apprezzato commentatore televisivo e poi trasformatosi nella caricatura di un commentatore televisivo, tra arzigogolate elucubrazioni tattiche che nessuno riesce a seguire e telecronache improbabili (quello della “Garra charrua”, per intenderci). Insieme sabato sera hanno dato vita a una memorabile ...

Adani sulla Lite con Allegri : “E’ stato arrogante e maleducato. Non ho interesse a…” : Ai microfoni di Radio Deejay, il commentatore Sky Daniele Adani, è tornato a parlare della lite avvenuta in diretta con Massimiliano Allegri. Adani sottolinea che i suoi interventi sono finalizzati al pubblico che ascolta da casa e non per un suo interesse personale. Le parole dell’ex calciatore: “L’intervista con Allegri non poteva trattare solo il pareggio con l’Inter. Dovevano essere approfonditi altri argomenti ...

Lite Allegri-Adani - l’ex calciatore replica al tecnico bianconero : “maleducato e arrogante” : Adani torna sulla Lite con Allegri nel post Inter-Juventus: le parole dell’ex calciatore “Se incontro Allegri lo saluto? Ci mancherebbe che non lo salutassi, sono uno che non porta rancore. Ma per me è stato molto scortese, maleducato e arrogante“. Daniele Adani torna così sullo screzio avuto con il tecnico della Juventus in diretta tv dopo il pareggio dei bianconeri contro l’Inter. “Dicendo che chi non ha ...

Lite con Adani - Allegri si sfoga da Fazio : “Mancanza di educazione. Che fai - spieghi a me come si fa?” : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ospite a Che Tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, commenta così la Lite in diretta tv con Daniele Adani: “È una questione solamente di rispetto del lavoro, solo quello. Dopo una partita è normale che io debba rispondere. Se mi devo sorbire tutte le volte la ramanzina di tutte le cose che devo fare… allora no, sono umano. Che fai, spieghi a me come si deve fare?”. Video ...

Allegri sulla Lite con Adani : 'Mi sono arrabbiato perché continuano a spiegare cosa fare" : Uno degli argomenti più chiacchierati della 35esima giornata del campionato di Serie A è stata la lite accesa fra Massimiliano Allegri e Daniele Adani, opinionista di Sky, nel post partita di Inter - Juventus, partita terminata 1 a 1. Un diverbio che ha portato il tecnico toscano ad esclamare la frase 'stai zitto' ad Adani, il quale ha risposto che quelle parole l'avrebbe dovute indirizzare a suo fratello. Allegri è ritornato sull'argomento, ...

Allegri : 'Lite con Adani? Non si discute del lavoro altrui se non si è ferrati' : Lo sport e il calcio sono belli perché bisogna essere capaci di celebrare le vittorie ma anche di accettare le sconfitte. La Coppa è una maledizione? No, non lo è. Ci sono squadre che hanno impiegato ...

