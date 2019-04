Instagram | Facebook dichiara guerra ai like falsi | ecco che sta succedendo

Week in Social : quiz di Instagram - Facebook Stories e dati rubati : Scopri il corso! Scopri il corso! La settimana più bella dell'anno è appena trascorsa: diciamocelo, quanto è bello un lunedì che non è lunedì? Nonostante tutto, il mondo Social non si è arreso e si ...

Facebook down? Whatsapp e Instagram non funzionano? Gode Pornhub : Se Facebook, Whatsapp e Instagram non ci sono, l'industria del porno Gode. Già perché quando i social network sono irraggiungibili per problemi tecnici, una buona parte degli...

Facebook ha esposto milioni di password Instagram - ma le azioni crescono - : • Mentre l'America e il mondo intero sfogliavano furiosamente le 400 pagine del rapporto Mueller , Menlo Park ha aggiornato alla chetichella il post relativo all'esposizione in formato ...

I calciatori della Premier boicottano Twitter - Instagram e Facebook : “devono fare di più contro il razzismo” : In Inghilterra ed in Galles si sta muovendo qualcosa nel mondo del calcio per fare di più nella lotta contro il razzismo I calciatori in Inghilterra e in Galles stanno boicottando i social media nel tentativo di costringere le piattaforme online e le autorità calcistiche a fare di più per combattere gli abusi razzisti. Il boicottaggio arriva dopo una serie di episodi di abuso razzista diretti a giocatori sia online che sul campo. ...

Di Facebook sembra proprio non ci si possa fidare : confermato l’enorme rischio per la sicurezza di milioni di utenti di Instagram : Anche milioni di password degli account di Instagram sono rimaste scritte in chiaro nei database di Facebook per un tempo indeterminato, ma l'azienda "rassicura" tutti dichiarando che nessuno vi ha avuto accessi non autorizzati. L'articolo Di Facebook sembra proprio non ci si possa fidare: confermato l’enorme rischio per la sicurezza di milioni di utenti di Instagram proviene da TuttoAndroid.

Dopo tre ore WhatsApp - Facebook e Instagram hanno ricominciato a funzionare : Dopo una mattinata di disservizi, Facebook, Instagram e WhatsApp stanno progressivamente tornando online. Contattata da Agi per un commento, Facebook ha risposto: “Siamo a conoscenza del fatto che alcune persone stanno riscontrando dei problemi ad accedere alla famiglia delle App di Facebook. Siamo al lavoro per risolvere l'inconveniente quanto prima”. A un mese esatto dal blocco di Facebook più lungo della storia, le piattaforme di Zuckerberg ...

I fondatori di Instagram erano contrari all’integrazione con Facebook : L'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg ei co-fondatori di Instagram, Kevin Systrom e Mike Krieger, non erano d'accordo sul futuro dell'app L'articolo I fondatori di Instagram erano contrari all’integrazione con Facebook proviene da TuttoAndroid.

Niente 'like' per i minorenni sui social/ Stretta governo UK per Facebook e Instagram : Niente 'like' per i minorenni sui social: Stretta del governo inglese per Facebook e Instagram. L'Authority mira a tutelare i minori da contenuti pericolosi

WhatsApp - Instagram e Facebook funzionano : 3 ore di down. Il social : «Problema risolto» : #WhatsAppdown - #Facebookdown - #Instagramdown. Un altro giorno nero per gli utenti dei social network riconducibili a Mark Zuckerberg e quindi alla Facebook Inc. Il blocco...