NotizieIN : Pasquetta,picnic per 40% degli italiani - cattivicuochi : Se stai pensando di fare una scampagnata e il classico per il Pic Nic di Pasquetta questo è il post giusto per voiù… - TelevideoRai101 : Pasquetta,picnic per 40% degli italiani -

Ben il 40%ha programmato la tradizionale gita fuori porta diin campagna, al mare, in montagna, nei parchi o nelle aree protette anche con il tradizionalenel verde,dove non mancheranno gli "avanzi" del giorno prima. E'quanto emerge dall'analisi Coldiretti Ixè da cui si evidenzia che glihanno speso complessivamente oltre 1,7 mld di euro per imbandire le tavole della Pasqua.(Di domenica 21 aprile 2019)