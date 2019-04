Precipita l' ultraleggero | muore ex atleta di slittino

Morto Corrado Herin - l'ex campione di slittino e mtb Precipita con l'ultraleggero : Si è schiantato con un piccolo aereo nel bosco, a poche decine di metri dall'arrivo dell'ovovia di Torgnon, località sciistica della Valtournenche, in Valle d'Aosta....

Tragedia a Torgnon - Precipita ultraleggero - muore Corrado Hérin Torgnon - Salvo il passeggero che era con lui : soccorso dal Sav è stato ... : Era bella giornata di sole e di festa: lo sci club Torgnon, la scuola di sci, gli impianti di risalita tutti riuniti per salutare insieme la chiusura della stagione invernale. Si è trasformata in una ...

Vicenza - Precipita ultraleggero : morto sul colpo il pilota 63enne : Un altro ultraleggero è caduto oggi vicino Vicenza. Il pilota, Gaudenzio Cherubin, è morto sul colpo. L'uomo era residente a Bassano e gestiva dell'avio superficie di Cassola, "Club di Volo Ferraro Pastega", da cui il velivolo era decollato. Si chiamava Gaudenzio Cherubin, 63 anni, residente a Bassano, era il custode dell'avio superficie di Cassola, ‘Club di Volo Ferraro Pastega', da cui il mezzo era decollato, e che distava un paio di ...

Precipita ultraleggero e muore ex campione di slittino : Un ultraleggero è Precipitato durante la festa dello sci club in Valle d"Aosta. A perdere la vita Corrado Hérin, ex campione di slittino e mountain bike. Il 52enne valdostano è morto dopo che il suo Piper è Precipitato a Torgnon, in Valtournenche. Il velivolo stava sorvolando una pista di fondo mentre venivano lanciati dei coriandoli per festeggiare la chiusura della stagione sciistica, quando per motivi ancora da accertare è caduto. Al momento ...

Precipita ultraleggero nel Vicentino : morto il pilota : Un aereo ultraleggero e’ Precipitato poco dopo le 15 in una zona boschiva a Cassola, nel Vicentino: il pilota e’ deceduto. Le sue generalita’ non sono al momento note. I vigili del fuoco subito intervenuti da Bassano hanno spento le fiamme del velivolo, che al contatto con il terreno si e’ spezzato in piu’ parti andando a fuoco. L’ultraleggero era decollato dalla vicina aviosuperficie di Cassola, distante un ...

Val d'Aosta - Precipita un aereo ultraleggero a Torgnon : muore Herin - ex campione di slittino e mountain bike : ... come il bronzo ai mondiali di All'inizio degli anni novanta è passato al mountain biking, prima al cross country e poi al downhill, cogliendo un bronzo ai campionati del mondo del 1994 in Colorado e ...

Valle d'Aosta - Precipita aereo ultraleggero/ Torgnon - morto campione slittino Hérin : Tragedia in Valle d'Aosta: precipita aereo ultraleggero con a bordo due persone. L'incidente nei pressi di Torgnon: morto campione slittino Corrado Hérin

Ultraleggero Precipita in Val d'Aosta - un morto e un ferito : Un aereo Ultraleggero con due persone a bordo è precipitato a Torgnon, in Valle d'Aosta, in prossimità degli impianti di sci. Uno dei due occupanti è morto. L'altro è stato portato in pronto soccorso ed è in fase diagnostica. Sul posto opera il Soccorso alpino valdostano. La dinamica dell'incidente sarà definita dall'autorità competente.

Valle d'Aosta - Precipita un ultraleggero : morto ex campione di mtb - : L'uomo, 52 anni, era a bordo di un Piper insieme ad un'altra persona, ora ferita gravemente. Il velivolo è precipitato in località Chantorné, nei pressi delle piste da sci

Val d’Aosta - Precipita ultraleggero : muore Herin - ex campione di slittino e mountain bike : L’ex campione di slittino e mountain bike Corrado Herin, valdostano di 52 anni, è morto in un incidente aereo avvenuto a Torgnon, in Valle d’Aosta. Il velivolo, un Piper, è precipitato in località Chantorné, vicino alle piste da sci. Assieme ad Herin è rimasto coinvolta un’altra persona che ha riportato gravi ferite. L'articolo Val d’Aosta, precipita ultraleggero: muore Herin, ex campione di slittino e mountain bike proviene da Il Fatto ...

Valle d’Aosta - Precipita un ultraleggero : morto ex campione di mtb : Valle d’Aosta, precipita un ultraleggero: morto ex campione di mtb L’uomo, 52 anni, era a bordo di un Piper insieme ad un’altra persona, ora ferita gravemente. Il velivolo è precipitato in località Chantorné, nei pressi delle piste da sci Parole chiave: ...

Ultraleggero Precipita in Valle d'Aosta : ANSA, - AOSTA, 31 MAR - Un aereo Ultraleggero a motore è precipitato in prossimità degli impianti di sci di Torgnon. A bordo c'erano due persone, il pilota e un passeggero. Sul posto stanno operando ...

Ultraleggero Precipita in Valle d'Aosta : ANSA, - AOSTA, 31 MAR - Un aereo Ultraleggero a motore è precipitato in prossimità degli impianti di sci di Torgnon. A bordo c'erano due persone, il pilota e un passeggero. Sul posto stanno operando ...

Valle d’Aosta : ultraleggero Precipita vicino alle piste da sci : Un velivolo ultraleggero a motore è precipitato in Valle d’Aosta, vicino agli impianti di sci di Torgnon. A bordo erano presenti due persone, il pilota e un passeggero: non si conoscono ancora le condizioni degli occupanti. Sul posto il 118 e il soccorso alpino valdostano. L'articolo Valle d’Aosta: ultraleggero precipita vicino alle piste da sci sembra essere il primo su Meteo Web.