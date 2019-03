Pirlo su Icardi | “Un giocatore non ha la personalità per parlare con allenatore e

calcioweb.eu

(Di lunedì 1 aprile 2019) Anche Andrea, dagli studi di Sky Sport, ha detto la sua sulla vicenda Mauro, definendo l’argentino un calciatore mancante di: “Non possiamo sapere se conin campo sarebbe finita allo stesso modo o meno. All’Inter oggi è mancato il centravanti, sia esso Lautaro o. Spalletti a mio modo di vedere è stato molto coerente con quello che pensa e che ha detto. Non so se si è chiarito o meno coi compagni. Unnon ha lapercone compagni? Ha bisogno necessariamente di un avvocato?“.Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadra Scarica gratis o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua ...

GoalItalia : #Pirlo dice la sua sulla questione #Inter-#Icardi: 'Ha bisogno di un avvocato per parlare coi compagni? ?? - CalcioWeb : #Pirlo su #Icardi: 'Calciatore senza personalità' -