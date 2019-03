Tria | Crescita verso lo zero

Anche Giovanni Tria fa il gufo : "Crescita verso lo zero" : Quando il centro studi di ConfindusTria osò dire che il 2019 non sarà un anno bellissimo e si chiuderà con una crescita zero, certificando l'immobilità economica dell'Italia, Matteo Salvini rispolverò l'epiteto "gufi" (di renziana memoria): "Verranno smentiti clamorosamente dai fatti" disse il vice premier leghista. Parole da cui prese le distanze l'alleato 5 stelle, Luigi Di Maio, che invece affermava che "le ...

Pil Italia azzerato anche da S&P. Tria punta sullo sblocca-cantieri e decreto crescita : Il governo cerca di invertire la rotta per evitare nuovi tagli alla spesa e nuove tasse ed allontanare così lo spettro di una manovra bis, che molti reputano ormai inevitabile

Allarme ConfindusTria : Italia crescita zero. Di Maio : condivido - potenzieremo export. Salvini : qualcuno doveva svegliarsi prima : L'economia Italiana non crescera' nel 2019 e mettera' a segno "un esiguo" +0,4% nel 2020. L'Allarme arriva da Confindustria, che parla di un "alto rischio di recessione" che solo l'export puo' scongiurare. Una "crescita zero" quella del 2019, spiega Andrea Montanino, direttore del Centro studi degli industriali (Csc), data da numerosi fattori interni e da un contesto esterno comunque non favorevole. Gli esperti di via dell'Astronomia rivedono al ...

Crescita - Di Maio : “Preoccupazioni di ConfindusTria sono le nostre. L’epoca dei gufi era quella di Renzi” : “Le preoccupazioni contenute nel report di Confindustria sono anche le nostre. Non c’è bisogno di nessuno scontro o di apostrofare Confindustria come i gufi“. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in una conferenza stampa a New York, dopo l’incontro con i vertici di Wall Street, rispondendo indirettamente alle dichiarazioni dell’alleato Matteo Salvini sullo studio degli industriali. ...

Tria : contrastare il rallentamento - puntare tutto sulla crescita : La frenata in Europa dell'economia tedesca e quella non meno preoccupante del colosso cinese, proprio di ieri la notizia del calo del 14% dei profitti indusTriali tra gennaio e febbraio, sembrano ...