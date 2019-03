Terremoto in Ecuador | violenta scossa di magnitudo 6 2 in un’area in cui vivono un

Ecuador : forte scossa di Terremoto oggi 31 marzo sulla costa. Trema Guayaquil : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 31 marzo 2019, esattamente alle 09.04 italiane (corrispondenti alle 02.04 all'epicentro) sul sud America occidentale, a largo...

Terremoto in Ecuador : violenta scossa di magnitudo 7 - 5 - è la più forte da inizio anno : Una scossa di Terremoto molto violenta, di magnitudo 7.5 della scala Richter, ha colpito il confine fra Perù ed Ecuador alle 5,17 (ora locale) di venerdì mattina. Il sisma, secondo l'istituto geofisico dell'Ecuador, avrebbe avuto una potenza di poco maggiore, considerando il calcolo della magnitudo momento, pari a Mwp 7.6. Lo stesso istituto afferma che l'epicentro del Terremoto è stato localizzato a circa 122 chilometri da Macanas, nella ...

