Quattro persone sono state accoltellate a breve distanza di tempo a Londra nel fine

Migranti - il mercantile a Malta La polizia arresta Quattro persone : La marina maltese ha preso il controllo del mercantile El Hiblu 1, la nave dirottata dai Migranti che aveva soccorso nel Mediterraneo e che stava riportando in Libia. Le forze di sicurezza maltesi sono salite a bordo dell'imbarcazione appena entrata in acque territoriali maltesi Segui su affaritaliani.it

Ho ucciso Quattro persone chiedo scusa ai familiari : «Gli anni di piombo hanno ucciso il 68 - ha detto Battisti nella sua confessione - la lotta armata ha impedito lo sviluppo della rivoluzione culturale, sociale e politica nata nel 68». Il terrorista ...

“Siamo Terrapiattisti e non paghiamo il biglietto” : treno Intercity fermo un’ora a Pavia. Denunciate Quattro persone : “Siamo Terrapiattisti, ambasciatori diplomatici fuori da ogni giurisdizione planetaria“. Così quattro uomini italiani di età compresa tra i 26 e i 43 anni hanno motivato ai carabinieri il loro rifiuto di pagare il biglietto dell‘Intercity a bordo del quale stavano viaggiando. Come riferisce il Corriere della Sera, il fatto è accaduto alla stazione di Pavia: i quattro stavano viaggiando a bordo del treno che da Milano è diretto ...

Norvegia - Quattro persone accoltellate in una scuola di Oslo : P aura in una scuola di Oslo, in Norvegia , dove un insegnante e tre membri dello staff sono stati accoltellati da una persona. E' quanto ha riferito la polizia norvegese , comunicando che l'...

Cadavere murato in villa - i carabinieri fermano Quattro persone : quattro italiani sono stati fermati con l'accusa di aver ucciso e murato in una cavità nascosta da una parete Lamaj Astrid, albanese scomparso da Genova nel gennaio 2013 e il cui corpo è stato trovato ...

Quattro persone sono state fermate per il cadavere murato a Senago : Quattro persone sono state fermate per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Astrit Lamaj, il cittadino albanese scomparso nel gennaio 2013 e rinvenuto il 15 gennaio 2019 murato in una villa di Senago, in provincia di Monza (il cui proprietario è risultato assolutamente estraneo ai fatti). I Quattro fermati, individuati grazie a un'indagine dei carabinieri coordinati dalla Procura di Monza e fermati a Muggiò, Enna e Genova, ...

Arrestata direttrice Consiglio ricerca in agricoltura. Coinvolte anche altre Quattro persone : Finisce ai domiciliari la direttrice generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea) Ida Marandola: sarebbe lei la principale responsabile delle "gravi irregolarita'" riscontrate nella gestione del piu' importante ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari e sul quale vigila il Ministero delle politiche agricole. Nell'inchiesta della Guardia di Finanza e della procura di Roma sono ...

Economia circolare - in Europa dà lavoro a Quattro milioni di persone : A fare il punto della situazione è la Commissione europea: a tre anni dalla sua adozione - si legge in una relazione pubblicata oggi a Bruxelles - il piano d'azione per l'Economia circolare della Ue, ...

Muro crolla a causa del vento e travolge Quattro persone : ci sono due morti : Tragedia ad Alvito, nel Frusinate. Uno dei due feriti è stato trasportato in ospedale in eliambulanza ma non è in pericolo...

Operazione Geenna : In Quattro anni accertamenti su quasi 50 persone : Un paio di sindaci, alcuni consiglieri comunali e regionali, segretari particolari, funzionari pubblici, portaborse e poi qualche decina di personaggi più o meno 'sospetti' orbitanti nella vasta ...

Almeno Quattro persone sono morte a Haiti durante le manifestazioni contro il presidente Jovenel Moise : Almeno quattro persone sono morte durante gli scontri tra polizia e manifestanti durante le proteste che da giovedì 7 febbraio sono in corso ad Haiti. Le proteste, che si sono tenute in diverse città del paese, sono state organizzate dal leader