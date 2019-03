Jennifer Lopez | bikini da sballo sul set di Hustlers

Zoe Gregory accusa A-Rod - fidanzato di Jennifer Lopez - di averle inviato sms osè : La sera del 10 marzo, davanti a un tramonto, il giocatore di baseball Alex Rodriguez si è inginocchiato sulla spiaggia delle Bahamas e ha chiesto alla cantante e attrice Jennifer Lopez di sposarlo con un enorme diamante. Lei ha detto di sì a quello che sarà il suo quarto marito. Ma mentre la coppia sembra più felice che mai, moltissimi rumors su un presunto tradimento di A-Rod hanno incominciato a comparire nelle headlines di tutti i ...

Cardi B debutterà come attrice in 'Hustlers' e farà la stripper insieme a Jennifer Lopez : È ufficiale, Cardi B debutterà per la prima volta sul grande schermo recitando con il ruolo di protagonista in "Hustlers" al fianco di attori del calibro di Jennifer Lopez e Costance Wu (famosa per il suo ruolo in Crazy Rich Asians). Il film è stato ispirato a una storia vera presa dalle cronache del 2016 e parla di un gruppo di spogliarelliste che truffano i loro clienti di Wall Street facendo così un sacco di soldi. Sarà un film divertente, ...

Jennifer Lopez disegna gli occhiali dell’estate. E il futuro marito anche : Ci aveva avvertiti, per la verità, quindi inutile cadere dalle nuvole: dovevamo aspettarcelo. Jennifer Lopez, attraverso molteplici interviste, ci aveva detto che lei e il suo futuro marito, Alexander «A-Rod» Rodriguez, fanno tutto insieme. I due vip della Power Couple del momento si sostengono costantemente e non smettono mai di pensare a tutte le cose che possono fare in coppia. Perché stupirsi, dunque, se il primo progetto di JLo dopo ...

Jennifer Lopez e il consiglio alle donne : "Gli uomini sotto i 33 anni sono inutili" : "Gli uomini al di sotto dei 33 anni sono inutili": Jennifer Lopez, nelle vesti di consigliere sentimentale, non le manda a dire. Nelle ultime ore, infatti, a fare notizia è un video in cui l'attrice e cantante dispensa alle donne indicazioni su come scegliere l'uomo ideale con cui fissare un appuntamento.Nel filmato, intitolato Tinder's Swipe Session, J.Lo aiuta una giovane donna, Brooke, a scegliere potenziali uomini per una serata ...

Jennifer Lopez ha annunciato l’uscita della nuova canzone “Medicine” con French Montana : La cover è tutto un programma The post Jennifer Lopez ha annunciato l’uscita della nuova canzone “Medicine” con French Montana appeared first on News Mtv Italia.

Jennifer Lopez non vede l’ora di sposarsi per la quarta volta : “siamo davvero felici” : JLo ha finalmente trovato l'uomo della sua vita The post Jennifer Lopez non vede l’ora di sposarsi per la quarta volta: “siamo davvero felici” appeared first on News Mtv Italia.