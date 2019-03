Hamilton a Leclerc nel retropodio in Bahrain | ' Diventerai il mio nemico' VIDEO

Hamilton vince in Bahrain grazie a un guasto che tradisce Leclerc : La prima pole in F1 stava per trasformarsi in una prima memorabile vittoria per Charles Leclerc sotto le luci del Bahrain. Fino a 10 giri dalla fine, quando un problema all’MGU-H della Ferrari l’ha costretto a cedere alle Mercedes, prima a quella di Lewis Hamilton e poi a quella di Valtteri Bottas. Seconda doppietta dell’anno […] L'articolo Hamilton vince in Bahrain grazie a un guasto che tradisce Leclerc sembra essere ...

Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Bahrain. secondo Bottas - terzo Leclerc : Dopo un week-end da applausi, Charles Leclerc è costretto a rinunciare alla vittoria del Gran Premio del Bahrain a causa di un problema alla parte ibrida della sua vettura e chiude terzo. Davanti a lui Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, che mettono a segno una doppietta insperata. Sebastian Vettel chiude quinto, dopo un rocambolesco testa-coda e la rottura dell'ala anteriore dopo l'ennesimo duello con Hamilton. La gara Un Gran Premio all'insegna ...

