Golf | WGC-Dell Technologies Match Play | Francesco Molinari in cerca di una giornata da

Golf - WGC Match Play : semifinale Molinari-Kisner. Programma - orario e tv : Francesco Molinari, per la prima volta in carriera, è in semifinale al WGC-Dell Technologies Match Play, quest’anno di scena ad Austin. Di fronte a lui, in quest’occasione, ci sarà l’americano Kevin Kisner. Di tutti i partecipanti al secondo torneo del WGC, Molinari è finora apparso quello con la migliore forma anche per i risultati conseguiti. Non stupisce, dunque, che il numero 7 del mondo sia anche l’unico rimasto dei ...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play : Molinari inarrestabile - vola in semifinale : WGC-Dell Technologies Match Play, Francesco Molinari è in semifinale dopo aver battuto Kevin Na Francesco Molinari è in semifinale nel WGC-Dell Technologies Match Play, che si conclude sul percorso dell’Austin CC, ad Austin nel Texas. L’azzurro ha dato spettacolo anche contro Kevin Na superandolo con l’eloquente punteggio di 6/5 che dice esattamente come siano andate le cose in campo. Gioco scintillante, massima ...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play 2019 : Francesco Molinari inarrestabile! Kevin Na demolito - sfida con Kevin Kisner in semifinale! : Prosegue con un’altra giornata eccezionale l’avventura di Francesco Molinari al WGC-Dell Technologies Match Play 2019, secondo appuntamento stagionale del World Golf Championships che si sta svolgendo presso il Country Club di Austin, in Texas (Stati Uniti). Dopo aver brillantemente superato negli ottavi di finale l’inglese Paul Casey (il tabellone principale del torneo si svolge interamente con la formula del Match Play), il ...

Golf : WGC Match Play - Molinari ai quarti : ROMA, 30 MAR - In Texas Francesco Molinari è inarrestabile. Nel WGC-Dell Technologies Match Play l'azzurro agli ottavi di finale travolge anche Paul Casey, 5/4 il risultato, e vola ai quarti, dove ...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play 2019 : Francesco Molinari vola ai quarti! Battuto Casey - sfiderà Kevin Na. Tiger Woods supera Rory McIlroy : Francesco Molinari si qualifica per i quarti di finale del WGC-Dell Technologies Match Play. Il torinese, sul percorso dell’Austin Country Club, ha superato in modo netto l’inglese Paul Casey negli ottavi, in un Match terminato alla quattordicesima buca per 5&4 in favore dell’italiano. Soltanto con il birdie iniziale l’inglese si è trovato in vantaggio, poi Molinari ha rapidamente ribaltato la situazione e non ha più ...

Golf - Molinari show nel WGC-Dell Technologies Match Play : l’azzurro stacca il pass per gli ottavi di finale : Il Golfista italiano vince il terzo incontro consecutivo e accede al turno successivo, concludendo al primo posto il girone 7 del torneo texano Francesco Molinari, in grande condizione, ha dato ancora spettacolo nel WGC-Dell Technologies Match Play. Ha vinto il terzo incontro consecutivo (2/1 su Webb Simpson) ed è volato agli ottavi di finale concludendo a punteggio pieno il girone 7 dopo aver sconfitto in precedenza Satoshi Kodaira (5/4) ...

Golf - Tabellone WGC-Dell Technologies Match Play : Francesco Molinari agli ottavi - i possibili avversari verso la finale : Francesco Molinari si è qualificato agli ottavi di finale del WGC-Dell Technologies Match Play, prestigioso torneo che si disputa con un Tabellone a eliminazione diretta dopo la fase a gironi. I migliori 16 giocatori del turno preliminare ora si affronteranno tra loro in scontri diretti, testa a testa che decreteranno chi potrà proseguire la propria avventura ad Austin (Texas, USA) e chi invece dovrà fare le valigie. Il piemontese ha vinto i tre ...

Golf : WGC Match Play - Molinari agli 8/i : ANSA, - ROMA, 29 MAR - Nel WGC-Dell Technologies Match Play Francesco Molinari cala il tris. Ad Austin, in Texas, l'azzurro batte anche Webb Simpson, 2/1, e stacca il pass per gli ottavi di finale ...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play 2019 : Francesco Molinari infila il terzo successo! Sfida con Paul Casey negli ottavi di finale : Si è conclusa nella notte italiana la prima fase del WGC-Dell Technologies Match Play 2019, secondo appuntamento stagionale del World Golf Championship in corso presso il Country Club di Austin, in Texas (Stati Uniti). Dopo il termine degli incontri dei gironi eliminatori si è definito il tabellone degli ottavi di finale, a partire dai quali i giocatori rimasti in gara si affronteranno in sfide ad eliminazione diretta secondo la formula del ...

Golf - Molinari verso gli ottavi del WGC : ANSA, - ROMA, 29 MAR - La vittoria bis di Francesco Molinari, le sconfitte di Dustin Johnson, Tiger Woods e Bubba Watson. E, ancora, il pareggio in extremis di Justin Rose. Conferme e sorprese nel WGC-...

Golf - Molinari verso gli ottavi del WGC : ROMA, 29 MAR - La vittoria bis di Francesco Molinari, le sconfitte di Dustin Johnson, Tiger Woods e Bubba Watson. E, ancora, il pareggio in extremis di Justin Rose. Conferme e sorprese nel WGC-Match ...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play 2019 : nessun problema per Sergio Garcia - Rory McIlroy e Francesco Molinari nella seconda giornata : seconda giornata e primi verdetti presso il Country Club di Austin, in Texas (Stati Uniti), dove è in corso di svolgimento il WGC-Dell Technologies Match Play 2019, secondo torneo stagionale del World Golf Championship che raccoglie tutte le stelle del panorama Golfistico internazionale. La prima fase della competizione prevede scontri diretti secondo la formula del Match Play tra tutti i partecipanti, suddivisi in 16 gruppi da quattro di cui ...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play 2019 : Francesco Molinari supera Thorbjorn Olesen e vola al comando del girone : Francesco Molinari è inarrestabile. Nella seconda giornata del WGC-Dell Technologies Match Play 2019 il fuoriclasse azzurro ha sconfitto il danese Thorbjorn Olesen centrando la seconda vittoria consecutiva e balzando al comando del girone eliminatorio. Un torneo piuttosto particolare quello in corso sul percorso del Country Club di Austin, in Texas (Stati Uniti), dove sono presenti tutte le stelle del panorama Golfistico internazionale: ...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play 2019 : nella prima giornata ok Francesco Molinari - Tiger Woods e quasi tutti i migliori : prima giornata senza grandissimi scossoni al WGC-Dell Technologies Match Play. Il torneo che si disputa ad Austin e che l’anno scorso ha visto trionfare Bubba Watson prende il via con i successi di molti dei più quotati giocatori in gara all’interno dei 16 gironi da 4 dei quali inizialmente si compone la manifestazione. Tranquillo il debutto di Francesco Molinari, vincitore senza alcun patema contro il giapponese Satoshi Kodaira: ...