Facebook ora si appella ai governi | ' servono nuove regole per il web'

Facebook - stretta su spot elettorali : 4.45 stretta di Facebook sugli spot politici in vista delle prossime europee. "Stiamo introducendo alcuni strumenti per proteggere l'integrità delle elezioni e prevenire che gli spot on line vengano usati per interferenze estere e aumentare la trasparenza", ha spiegato Richard Allen,vice presidente Global Policy Solutions di Facebook. Questi stessi strumenti sono già stati usati alle elezioni Usa di metà mandato di novembre. Gli spot politici ...

Frode a Google e Facebook per 120 milioni : ora rischia trent'anni : ... ha messo in piedi uno sfacciato schema per derubare i gruppi statunitensi di oltre 100 milioni per poi stornare questi fondi in una serie di conti bancari in giro per il mondo - ha spiegato Geoffrey ...

Frode a Google e Facebook per 120 milioni : ora rischia trent’anni : Il cybercriminale lituano Evaldas Rimasauskas, estradato nel 2017, aveva messo in piedi uno schema a base di phishing che, tramite false fatture nelle vesti di un reale fornitore, ha ingannato i colossi e li ha convinti a pagare su conti bancari controllati. Sentenza a luglio

Dopo 5 ore - Facebook Whatsapp e Instagram hanno ancora grossi problemi : Sono circa 5 ore che utenti da ogni parte del mondo segnalano problemi di accesso e condivisione di contenuti su Facebook, Instagram e Whatsapp. Secondo il sito Downdetector.com, le prime segnalazioni sarebbero arrivate intorno alle 17.30 di mercoledì 13 marzo. Va detto che in molti casi Facebook e Instagram non sono del tutto inaccessibili, ma molti utenti riscontrano problemi nell'aggiornamento degli stati, condivisione di link, foto o ...

C’è ancora tempo per salvare il world wide web dal “modello Facebook”? : Nnenna Nwakanma, Policy Director della world wide Web Foundation (Southbank Centre / Flickr CC / BY 2.0) Nel 2019 si festeggia il 30esimo compleanno del world wide web e della sua invenzione. Tim Berners-Lee, l’allora informatico del Cern di Ginevra cui si deve la creazione del web, in una lettera aperta ha scritto come, ora che metà della popolazione mondiale è connessa, sia giunto il momento sì di “celebrare quanto siamo andati lontano”, ma ...

Facebook apre il primo cimitero social. Ora anche Internet ha un aldilà : Quando si dice che Internet è lo spazio dell’immortalità, non si sbaglia. Si è costretti a constatarlo quando un contenuto pubblicato online rimbalza rapidamente ovunque, si rifrange come in una galleria degli specchi, si riproduce e moltiplica fino a diventare non più eliminabile. Foto e filmati spiacevoli per chi ne è involontario o inconsapevole protagonista si trasformano spesso in condanne inappellabili e segnano amaramente il destino di ...

Facebook starebbe lavorando alla sua criptovaluta per WhatsApp : Facebook, stando agli ultimi rumor, starebbe già parlando con vari exchange a proposito della propria criptovaluta per WhatsApp. L'articolo Facebook starebbe lavorando alla sua criptovaluta per WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

Facebook sta lavorando a una sua criptovaluta : La potremo usare per scambiarci denaro e fare acquisti attraverso WhatsApp, Messenger e Instagram, dice il New York Times

Visita fiscale Inps : usare Facebook in orario medico - rischio licenziamento? : Visita fiscale Inps: usare Facebook in orario medico, rischio licenziamento? Social network in orario medico, si rischia il licenziamento? In merito alla Visita fiscale Inps si può stare al sicuro una volta avvenuto l’accertamento? Va ricordato che la Visita fiscale può partire non solo dal primo giorno di malattia, ma può essere ripetuta anche più volte nello stesso giorno o nello stesso periodo della malattia. Non solo, il rispetto delle ...

Nel giornale che ha detto no a Facebook : "Ora investiamo in podcast e newsletter" : Incontro con Sérgio Dávila, direttore del Folha de S. Paulo, il principale quotidiano del Brasile che un anno fa ha deciso di non pubblicare più le notizie sul social di Menlo Park: "Eravamo terrorizzati, ma non abbiamo perso lettori". Soprattutto grazie alle inchieste su...

Hai una pagina in abbonamento su Facebook? Ora ti costerà il 30% in più : Facebook (Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Facebook modifica i termini di servizio per le pagine che propongono un servizio di abbonamento dedicato ai fan. Oggi questa formula permette ai fan di pagare 4,99 dollari al mese per accedere a contenuti esclusivi del creatore di cui sono fan. Gli attuali termini di servizio consentono al proprietario della pagina di mantenere l’intera quota di iscrizione. Ma ora Facebook intende ...

"Salviamo Patrick" - appello di Gianni Morandi (e non solo) su Facebook : "Salviamo Patrick", appello di Gianni Morandi (e non solo) su Facebook Cantanti, attori, campioni dello sport sostengono e promuovono l'adesione alla raccolta fondi a favore del 40enne malato di tumore, la cui unica speranza è una cura sperimentale negli Usa. “Possiamo salvarlo se siamo in tanti a sostenerlo”, dice Morandi ...

Salvini ci ricasca - post su Facebook nel giorno del voto : "Viola il silenzio elettorale" : Formalmente la legge non prevede limitazioni all'uso dei social, ma secondo l'Agcom sarebbe comunque auspicabile evitare...