Al passo il Samsung Galaxy S7 Edge Wind | XXS4ESC1 con patch di marzo

Overwatch Contenders : passo falso per i Samsung Morning Stars : Anche questa settimana sono andati in scena i match per gli Overwatch Contenders Europa, i primi a giocare giovedì sono stati i Eternal Academy contro il Team Gigantti. La squadra accademica dei Paris ...

Una buona e una cattiva notizia per i Samsung Galaxy S10 : per gli aggiornamenti nessun passo in avanti : Tre giorni dal lancio di tutta la serie Samsung Galaxy S10 ed è venuto il momento di approfondire alcuni aspetti dei top di gamma venuti fuori in una seconda fase, spulciando tra impostazioni e opzioni più o meno premium del device. Doveroso è dunque comunicare ai nostri lettori una buona e una cattiva notizia relativa a tutti e tre i device, considerando che quella non positiva riguarderà la questione aggiornamenti e dunque un argomento pure ...

passo obbligato il Samsung Galaxy Fold ma almeno 3 aspetti non mi convincono : Posso definire il Samsung Galaxy Fold come un Passo obbligato per il produttore asiatico in occasione dei festeggiamenti per il decennale della serie Galaxy ma il primo smartphone pieghevole, nonostante lo stupore iniziale post lancio, mi spinge a riflettere almeno su una tripletta di aspetti. Nella serata di ieri, prontamente, abbiamo riportato un primo approfondimento sulla scheda hardware e pure sulle principali funzioni del dispositivo ...