Ad Hamilton la Settimana Coppi e Bartali

Settimana Coppi e Bartali 2019 : Mauro Finetto trionfa in maglia azzurra nell’ultima frazione. Corsa ad Hamilton : Parla italiano, con la maglia della Nazionale guidata da Davide Cassani in trionfo, l’ultima frazione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2019: a festeggiare sul traguardo di Sassuolo, posto 153 chilometri dopo la partenza di Fiorano Modenese, è Mauro Finetto. Una delle vittorie più belle della carriera per quanto riguarda il veterano 33enne. La classifica generale è andata al giovanissimo australiano Lucas Hamilton ...