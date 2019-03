agi

(Di sabato 30 marzo 2019) Basta un gol di Defrel alladoria per battere un Milan che lascia per strada punti pesanti per la corsa alla Champions. Partita pazza quella di Marassi, in cui succede veramente di tutto, occasioni da una parte e dall'altra, episodi da Var ed emozioni infinite.Passano appena 35 secondi e i blucerchiati vanno subito avanti con Defrel, che ringrazia uno sciaguratodepositando in rete un passaggio sbagliato del portiere rossonero. Inizio shock per il classe '99 e la formazione rossonera, che al 10' tenta di riprendere in mano la situazione con il solito Piatek, murato da Audero ma comunque fermato dall'arbitro per un precedente tocco di mano.prova a farsi perdonare con un buon intervento su Quagliarella, poi la retroguardia milanista rischia un'altra frittata sull'asfissiante pressione delladoria, che stavolta non riesce ad approfittarne. Al 25' ...

TweetNotizie : #SampdoriaMilan 1-0: #Donnarumma fa strada alla #Samp. E #Defrel abbatte il #Milan - blogLinkes : Samp-Milan 1-0, errore di Donnarumma, Defrel punisce i rossoneri - GiulivoGiovanni : RT @LaStampa: La Samp vince e riavvicina l’Europa, il Milan recrimina -