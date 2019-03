Nuovi iMac 2019 | caratteristiche | data di uscita | prezzi e differenze coi precedenti

Nuovi Apple iMac da 21.5' e 27' ancora più potenti. Specifiche e prezzi : Tutti i Nuovi Mac hanno di serie macOS Mojave , la nuova versione del sistema operativo più evoluto al mondo, con tante funzioni ispirate al mondo professionale ma progettate per tutti. In macOS ...

Apple annuncia i Nuovi iMac 2019 - prezzi da 1.350 a 3.400 euro : Dopo l’aggiornamento della gamma iPad, Apple ha tolto i veli sui nuovi iMac , i computer all-in-one eleganti e potenti. Mantengono il design originale e cambiano le configurazioni, per offrire componenti più recenti e potenti. I modelli base sono contraddistinti da schermi con dimensioni di 21,5 e 27 pollici. Chi sceglie l’ iMac da 21,5 pollici può optare per diversi processori della famiglia Intel Core di ottava generazione, fino ad ...

Nuovi iMac - stesso design ma più potenza : (foto: Apple) A sorpresa Apple aggiorna anche la linea iMac introducendo novità a livello hardware come per esempio utilizzo dei Nuovi processori Intel octa-core e Radeon Pro Vega per quanto riguarda la scheda grafica. Un aggiornamento atteso e necessario visto che l’ultimo era avvenuto circa due anni fa. Viene rinfrescato il catalogo abbracciando i modelli 4k e i modelli 5k: quali sono le novità a livello di caratteristiche tecniche e a ...